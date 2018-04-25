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    Ткачёв поддержал подготовленный депутатами ответ на санкции США. Минсельхоз РФ, санкции, сельское хозяйство, США, Ткачёв. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВТкачёв поддержал подготовленный депутатами ответ на санкции США

    Ткачёв поддержал подготовленный депутатами ответ на санкции США

    4 комментария

    Ткачёв поддержал подготовленный депутатами ответ на санкции США

    Ткачёв поддержал подготовленный депутатами ответ на санкции США

      Министр сельского хозяйства Александр Ткачёв поддержал подготовленный Госдумой законопроект об ответных санкциях против США.

      Документ наделяет правительство правом ограничить импорт американских товаров, в том числе продуктов питания. Сейчас эмбарго действует только против отдельных видов американской сельхозпродукции.

      Александр Ткачёв: «В принципе, по-человечески, конечно, я поддерживаю эти инициативы. Сможем ли мы заместить эту продукцию? Уверен, сможем».

      Ткачёв отметил: импорт агропродукции из США составляет порядка 300 млн долларов, это около 1%, что не так много.

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