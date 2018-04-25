Ткачёв поддержал подготовленный депутатами ответ на санкции США

Министр сельского хозяйства Александр Ткачёв поддержал подготовленный Госдумой законопроект об ответных санкциях против США.

Документ наделяет правительство правом ограничить импорт американских товаров, в том числе продуктов питания. Сейчас эмбарго действует только против отдельных видов американской сельхозпродукции.



Александр Ткачёв: «В принципе, по-человечески, конечно, я поддерживаю эти инициативы. Сможем ли мы заместить эту продукцию? Уверен, сможем».



Ткачёв отметил: импорт агропродукции из США составляет порядка 300 млн долларов, это около 1%, что не так много.