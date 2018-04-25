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26 апреля, 15:00
Брифинг Марии Захаровой
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    В Китае предложили вести расчеты с РФ в национальных валютах. Китай, санкции, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Китае предложили вести расчеты с РФ в национальных валютах

    В Китае предложили вести расчеты с РФ в национальных валютах

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    В Китае предложили вести расчеты с РФ в национальных валютах

    В Китае предложили вести расчеты с РФ в национальных валютах

      В Китае предложили вести расчеты с Россией в национальных валютах, чтобы избежать негативного влияния западных санкций.

      Такую инициативу выдвинули на площадке международного дискуссионного клуба «Валдай». Конференция на тему «Россия и Китай: современные вызовы развития» открылась сегодня в Шанхае. Участники спорили о том, как двум странам создать собственную экономическую систему.

      Андрей Быстрицкий, председатель совета Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба «Валдай»: «Я не утверждаю, что Россия и Китай могут построить целый мир, без других стран это невозможно, но то, что Россия и Китай могут очень существенно в этом отношении выступить, у меня нет сомнений. Запад в настоящее время по тем или иным причинам находится в определенном кризисе».

      В дискуссиях в этом году принимают участие более 50 официальных лиц и экспертов из России и Китая.

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