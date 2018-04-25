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26 апреля, 15:00
Брифинг Марии Захаровой
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    Ракета «Рокот» с европейским спутником стартовала с космодрома Плесецк

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    • Фото: Роскосмос / vk.com
    Ракета «Рокот» с европейским спутником стартовала с космодрома Плесецк

    Ракета «Рокот» с европейским спутником стартовала с космодрома Плесецк

    Ракета «Рокот» с европейским спутником стартовала с космодрома Плесецк
  • Фото: Роскосмос / vk.com

    • Ракета-носитель «Рокот» с европейским спутником Sentinel-3B стартовала с космодрома Плесецк.

    Как сообщил «Интерфаксу» глава постоянного представительства Европейского космического агентства (ЕКА) в Москве Рене Пишель, запуск ракеты был выполнен в 20:57 мск.

    Разгонный блок «Бриз-КМ» со спутником отделился от «Рокота» в 21:03. На расчетную орбиту Sentinel-3B должен быть выведен в 22:17 мск.

    Европейский спутник Sentinel-3B предназначен для дистанционного зондирования Земли. Он был создан по заказу EKA в рамках программы Copernicus. Спутник будет работать на околополярной солнечно-синхронной орбите.

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