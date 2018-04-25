В Петербурге госпитализирован Шарль Азнавур

Знаменитому шансонье стало плохо на репетиции перед концертом. Выступление в Северной столице пришлось отменить.

В Петербурге стало известно о госпитализации певца Шарля Азнавура. 93-летнему шансонье стало плохо прямо на репетиции. Промоутеры вызвали артисту скорую помощь.



В результате запланированный на сегодня концерт в БКЗ «Октябрьский» отменили за час до начала. Как сообщили НТВ промоутеры, в настоящее время Шарля Азнавура обследуют врачи.



Как сообщает официальный сайт БКЗ, концерт переносится на 9 апреля 2019 года по состоянию здоровья артиста. Билеты подлежат возврату в кассы зала, а электронные билеты — через сайты операторов.



Французский певец армянского происхождения Шарль Азнавур является настоящей легендой шансона. Он известен в том числе и своими композициями, а также стихами и актерскими работами. Фильмография Азнавура насчитывает более полусотни картин.



Для отечественного зрителя он запомнился песней «Вечная любовь» в фильме «Тегеран-43». В Петербурге и на сцене БКЗ он частый гость. Через месяц у Шарля Азнавура день рождения. 22 мая ему исполнится 94 года.