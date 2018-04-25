В Петербурге провели поэтический марафон в честь годовщины Победы

В памятном зале Монумента героическим защитникам Ленинграда на площади Победы голос поколения победителей звучал голосами детей. Четвертый онлайн-марафон чтения писем военных лет «Пишу тебе, моя родная… Я жду тебя, мой дорогой» собрал рекордное количество участников.

С 10 утра до 7 вечера школьники и студенты читали фронтовые письма из архивов и те, что удалось найти в открытом доступе. Всего более 400 работ. Еще 150 человек прочитали письма заочно из других регионов и даже других стран.



Свой ответ дети могут написать либо тому человеку, чье письмо они прочитали, либо просто неизвестному герою Великой Отечественной. Чтобы таким образом, словно сквозь время, продолжить диалог поколений войны и мира.