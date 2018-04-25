Минздрав выступил против возвращения курилок в российские аэропорты

Минздрав выступил категорически против возвращения курилок в российские аэропорты. Это случилось после того, как комитет Госдумы по транспорту высказался за их восстановление.
Депутаты предлагают создать специальные помещения с системой вентиляции в транзитных и стерильных зонах, то есть после предполетного досмотра. В ряде аэропортов уже заявили, что, если законопроект примут, они готовы курилки вернуть.
Однако со всем этим не согласен Минздрав. В ведомстве предупреждают, что это приведет к нарушению прав охраны здоровья от окружающего табачного дыма, а это противоречит Конституции. Минздрав отмечает, что в Шереметьево до демонтажа курилок уровень загрязнения воздуха рядом с этими комнатами в 4–6 раз превышал норму, а в самих курилках — в 55 раз.
Однако со всем этим не согласен Минздрав. В ведомстве предупреждают, что это приведет к нарушению прав охраны здоровья от окружающего табачного дыма, а это противоречит Конституции. Минздрав отмечает, что в Шереметьево до демонтажа курилок уровень загрязнения воздуха рядом с этими комнатами в 4–6 раз превышал норму, а в самих курилках — в 55 раз.
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