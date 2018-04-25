Совет Федерации: санкции Запада угрожают технологической независимости России

Санкции Запада представляют угрозу для технологической независимости России, и для ее укрепления требуются комплексные меры. Об этом сегодня говорили в Совете Федерации. Там прошел круглый стол, организованный временной комиссией по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела.

Сергей Кисляк, член Совета Федерации: «Последняя серия санкций по Украине, по Крыму, когда нам начали уже целенаправленно отказывать не только в доступе, но и в возможности сотрудничества, выбирать технологии, создавать их вместе с другими. Вот это есть использование международного механизма санкций, чтобы внедряться в технологический суверенитет нашей страны».



Участники обсуждения отметили важность развития критической инфраструктуры на основе отечественных технологий, наращивания собственной научно-промышленной базы, а также указали на необходимость защиты киберпространства.