Пять минут тишины. Возвращение <sup><small>12+</small></sup>
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Пять минут тишины. Возвращение 12+
26 апреля, 15:00
Брифинг Марии Захаровой
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    Новым директором петербургской Александринки стал бывший банкир. Санкт-Петербург, назначения и отставки, театр. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНовым директором петербургской Александринки стал бывший банкир

    Новым директором петербургской Александринки стал бывший банкир

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    Новым директором петербургской Александринки стал бывший банкир

    Новым директором петербургской Александринки стал бывший банкир

    Новым директором петербургской Александринки стал бывший банкир

      В Александринском театре Петербурга сменили директора. Прежний уволился по личным причинам.

      Сегодня утром коллективу драматического театра был представлен Ринат Досмухамедов. Для Петербурга и особенно для театрального мира это лицо абсолютно новое.

      Однако выпускник МГИМО за свою карьеру успел побывать на высокопоставленных должностях: советником по связям с общественностью кабинета министров Республики Татарстан, торговым представителем России в США, заместителем директора Челябинского трубопрокатного завода. Последнее время занимал пост председателя совета директоров «Азиатско-Тихоокеанского банка».

      Нового финансового руководителя представлять приехал лично министр культуры Владимир Мединский. По уставу театра и художественный руководитель Валерий Фокин, и директор имеют равные права по принятию решений. Можно сказать, в Александринском театре царит некое двоевластие.

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