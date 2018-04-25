Новым директором петербургской Александринки стал бывший банкир

В Александринском театре Петербурга сменили директора. Прежний уволился по личным причинам.

Сегодня утром коллективу драматического театра был представлен Ринат Досмухамедов. Для Петербурга и особенно для театрального мира это лицо абсолютно новое.



Однако выпускник МГИМО за свою карьеру успел побывать на высокопоставленных должностях: советником по связям с общественностью кабинета министров Республики Татарстан, торговым представителем России в США, заместителем директора Челябинского трубопрокатного завода. Последнее время занимал пост председателя совета директоров «Азиатско-Тихоокеанского банка».



Нового финансового руководителя представлять приехал лично министр культуры Владимир Мединский. По уставу театра и художественный руководитель Валерий Фокин, и директор имеют равные права по принятию решений. Можно сказать, в Александринском театре царит некое двоевластие.