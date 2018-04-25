Ленобласть выбрала главного мусорщика

Региональный оператор по сбору, транспортировке и утилизации твердых бытовых отходов займется не только переработкой отходов, но и реализацией «мусорной стратегии».

В Ленобласти выбрали нового регионального оператора по сбору, транспортировке и утилизации твердых коммунальных отходов. Эта новость напрямую касается и жителей Петербурга, поскольку ранее власти города и 47-го региона первыми в стране заключили соглашение о взаимодействии в так называемой мусорной стратегии.



Ежегодно в Ленобласть из города поступает более миллиона тонн мусора. И сейчас в 50 километрах от Северной столицы в Выборгском и Кировском районах подготавливают новые полигоны для нужд петербуржцев. Регулировать утилизацию, обезвреживание и захоронение всех областных отходов в течение ближайших десяти лет будет компания-победитель конкурсного отбора.