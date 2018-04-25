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Пять минут тишины. Возвращение 12+
26 апреля, 15:00
Брифинг Марии Захаровой
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    Ленобласть выбрала главного мусорщика. Ленинградская область, Санкт-Петербург, мусор. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЛенобласть выбрала главного мусорщика

    Ленобласть выбрала главного мусорщика

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    Ленобласть выбрала главного мусорщика

    Ленобласть выбрала главного мусорщика

      Региональный оператор по сбору, транспортировке и утилизации твердых бытовых отходов займется не только переработкой отходов, но и реализацией «мусорной стратегии».

      В Ленобласти выбрали нового регионального оператора по сбору, транспортировке и утилизации твердых коммунальных отходов. Эта новость напрямую касается и жителей Петербурга, поскольку ранее власти города и 47-го региона первыми в стране заключили соглашение о взаимодействии в так называемой мусорной стратегии.

      Ежегодно в Ленобласть из города поступает более миллиона тонн мусора. И сейчас в 50 километрах от Северной столицы в Выборгском и Кировском районах подготавливают новые полигоны для нужд петербуржцев. Регулировать утилизацию, обезвреживание и захоронение всех областных отходов в течение ближайших десяти лет будет компания-победитель конкурсного отбора.

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