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26 апреля, 15:00
Брифинг Марии Захаровой
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    В Москве трамвай сбил 8-летнего ребенка

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    В Москве трамвай сбил 8-летнего ребенка

    В Москве трамвай сбил <nobr>8-летнего</nobr> ребенка

    На севере столицы трамвай сбил ребенка, он был госпитализирован в больницу вертолетом.

    По данным ГИБДД, в районе дома №12 на улице Дубки трамвай сбил ребенка, который переходил дорогу в неустановленном месте. Пострадавшему — восемь лет. Его госпитализировали на вертолете, передает ТАСС.

    Пресс-служба Московского департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности: «Экипаж санитарного вертолета Московского авиационного центра доставил пострадавшего с различными травмами в специализированное лечебное учреждение Москвы».

    Тем временем на место прибыли сотрудники полиции, которые устанавливают обстоятельства аварии.

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