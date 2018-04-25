В Москве трамвай сбил 8-летнего ребенка

На севере столицы трамвай сбил ребенка, он был госпитализирован в больницу вертолетом.
По данным ГИБДД, в районе дома №12 на улице Дубки трамвай сбил ребенка, который переходил дорогу в неустановленном месте. Пострадавшему — восемь лет. Его госпитализировали на вертолете, передает ТАСС.
Пресс-служба Московского департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности: «Экипаж санитарного вертолета Московского авиационного центра доставил пострадавшего с различными травмами в специализированное лечебное учреждение Москвы».
Тем временем на место прибыли сотрудники полиции, которые устанавливают обстоятельства аварии.
Пресс-служба Московского департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности: «Экипаж санитарного вертолета Московского авиационного центра доставил пострадавшего с различными травмами в специализированное лечебное учреждение Москвы».
Тем временем на место прибыли сотрудники полиции, которые устанавливают обстоятельства аварии.
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