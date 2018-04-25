Базы ВМФ защитит петербургский противоминный тральщик из монолитного стеклопластика

На
Средне-Невском судостроительном заводе завершилась торжественная церемония спуска на воду противоминного тральщика «Иван Антонов».
Проект 12700 «Александрит» способен искать и уничтожать мины в акваториях военно-морских баз на безопасной для корабля дистанции.
Водоизмещение корабля составляет 890 тонн, длина — 61 метр, ширина — 10 метров, скорость хода при полном водоизмещении — 16,5 узла, экипаж — 44 человека.
Тральщик носит имя мичмана, участника Великой Отечественной войны и героя Советского Союза. Как передает корреспондент НТВ Антон Зыков, это уже второй противоминный корабль проекта «Александрит». И он отличается от головного «Александра Обухова», прежде всего, строением. Он самый большой тральщик в мире с композитным корпусом из монолитного стеклопластика.
По сути это тот самый стеклопластик, из которого делают окна, двери и детские модели машинок и корабликов. Но это совсем не детская модель. Используется другой сорт стеклопластика. По прочности он не уступает стали. Но при этом корабль становится намного легче других аналогов. Это помогает при выполнении боевых задач.
Замглавкома ВМФ Виктор Бурсук отметил, что корабли этой серии очень нужны ВМФ. Он выразил надежду, что будет производиться не менее двух таких кораблей в год.
Достоинством «Ивана Антонова» является более высокая прочность. Срок службы корпуса из монолитного стеклопластика больше, чем у корпуса из маломагнитной стали, при этом масса значительно меньше, сообщает РИА Новости.
Водоизмещение корабля составляет 890 тонн, длина — 61 метр, ширина — 10 метров, скорость хода при полном водоизмещении — 16,5 узла, экипаж — 44 человека.
Тральщик носит имя мичмана, участника Великой Отечественной войны и героя Советского Союза. Как передает корреспондент НТВ Антон Зыков, это уже второй противоминный корабль проекта «Александрит». И он отличается от головного «Александра Обухова», прежде всего, строением. Он самый большой тральщик в мире с композитным корпусом из монолитного стеклопластика.
По сути это тот самый стеклопластик, из которого делают окна, двери и детские модели машинок и корабликов. Но это совсем не детская модель. Используется другой сорт стеклопластика. По прочности он не уступает стали. Но при этом корабль становится намного легче других аналогов. Это помогает при выполнении боевых задач.
Замглавкома ВМФ Виктор Бурсук отметил, что корабли этой серии очень нужны ВМФ. Он выразил надежду, что будет производиться не менее двух таких кораблей в год.
Достоинством «Ивана Антонова» является более высокая прочность. Срок службы корпуса из монолитного стеклопластика больше, чем у корпуса из маломагнитной стали, при этом масса значительно меньше, сообщает РИА Новости.
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