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26 апреля, 15:00
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    Супруги в Омске покончили с собой из-за трудностей в бизнесе

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    Супруги в Омске покончили с собой из-за трудностей в бизнесе

    Супруги в Омске покончили с собой <nobr>из-за</nobr> трудностей в бизнесе

    Супруги-бизнесмены в Омске покончили с собой, оставив записку, в которой рассказали о сложностях с ведением бизнеса.

    По информации СУ СК по Омской области, тела супругов 1964 года рождения были обнаружены прохожими накануне днем.

    Из сообщения СУ СК по Омской области: «Проводится проверка, в ходе которой предварительно установлено, что смерть не носит криминальный характер».

    В ведомстве отметили, что точную причину трагического поступка еще предстоит установить, однако, судя по найденной предсмертной записке, он связан с бизнесом супругов, которые занимались продажей компьютерной техники.

    Источник в следственном управлении тем временем сообщил РИА Новости, что общий смысл послания, адресованного властям и руководству банка, в котором обслуживался бизнес супругов, состоит в том, что в последнее время стало очень много проблем, связанных с ведением бизнеса: цены повышаются, денег не хватает, бизнес начал уходить в убыток, и они не знают, как с этим справиться. Однако в своей смерти муж и жена никого не винят, конкретных имен в записке не называется.

    По данным следствия, при осмотре квартиры супругов, где они жили одни, было обнаружено около 1,5 миллиона рублей. У пары остался 30-летний сын, который живет в Италии.

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