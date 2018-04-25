Супруги в Омске покончили с собой из-за трудностей в бизнесе

Супруги-бизнесмены в Омске покончили с собой, оставив записку, в которой рассказали о сложностях с ведением бизнеса.
По информации СУ СК по Омской области, тела супругов 1964 года рождения были обнаружены прохожими накануне днем.
Из сообщения СУ СК по Омской области: «Проводится проверка, в ходе которой предварительно установлено, что смерть не носит криминальный характер».
В ведомстве отметили, что точную причину трагического поступка еще предстоит установить, однако, судя по найденной предсмертной записке, он связан с бизнесом супругов, которые занимались продажей компьютерной техники.
Источник в следственном управлении тем временем сообщил РИА Новости, что общий смысл послания, адресованного властям и руководству банка, в котором обслуживался бизнес супругов, состоит в том, что в последнее время стало очень много проблем, связанных с ведением бизнеса: цены повышаются, денег не хватает, бизнес начал уходить в убыток, и они не знают, как с этим справиться. Однако в своей смерти муж и жена никого не винят, конкретных имен в записке не называется.
По данным следствия, при осмотре квартиры супругов, где они жили одни, было обнаружено около 1,5 миллиона рублей. У пары остался 30-летний сын, который живет в Италии.
Из сообщения СУ СК по Омской области: «Проводится проверка, в ходе которой предварительно установлено, что смерть не носит криминальный характер».
В ведомстве отметили, что точную причину трагического поступка еще предстоит установить, однако, судя по найденной предсмертной записке, он связан с бизнесом супругов, которые занимались продажей компьютерной техники.
Источник в следственном управлении тем временем сообщил РИА Новости, что общий смысл послания, адресованного властям и руководству банка, в котором обслуживался бизнес супругов, состоит в том, что в последнее время стало очень много проблем, связанных с ведением бизнеса: цены повышаются, денег не хватает, бизнес начал уходить в убыток, и они не знают, как с этим справиться. Однако в своей смерти муж и жена никого не винят, конкретных имен в записке не называется.
По данным следствия, при осмотре квартиры супругов, где они жили одни, было обнаружено около 1,5 миллиона рублей. У пары остался 30-летний сын, который живет в Италии.
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