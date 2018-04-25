Российский космонавт опубликовал фото Крымского моста с борта МКС

Российский космонавт Антон Шкаплеров опубликовал на своей странице в Instagram фотографии строящегося Крымского моста, сделанные с борта Международной космической станции.
Антон Шкаплеров: «Продолжаю наблюдать за стройкой из космоса. Кстати, она идет с опережением графика».
Изначально планировалось, что первые авто проедут по мосту в декабре 2018 года, однако позже стало известно, что это может произойти уже в мае. На прошлой неделе глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что первые автомобили по мосту через Керченский пролив проедут уже через несколько недель.
Крымский полуостров и свежие снимки Крымского моста. Я продолжаю наблюдать за стройкой из космоса. Кстати, она идет с опережением графика — уже в мае откроют дорогу для легковых машин и автобусов. Как раз к началу курортного сезона. • View of the Crimean Peninsula, the Black Sea and the Crimean bridge from the International Space Station. The bridge connecting mainland Russia to the Crimean Peninsula will open to automobiles in May, several months ahead of schedule.
Изначально планировалось, что первые авто проедут по мосту в декабре 2018 года, однако позже стало известно, что это может произойти уже в мае. На прошлой неделе глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что первые автомобили по мосту через Керченский пролив проедут уже через несколько недель.
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