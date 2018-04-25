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    Российский космонавт опубликовал фото Крымского моста с борта МКС

    1 комментарий
    • Фото: @anton_astrey / instagram.com
    Российский космонавт опубликовал фото Крымского моста с борта МКС

    Российский космонавт опубликовал фото Крымского моста с борта МКС

    Российский космонавт опубликовал фото Крымского моста с борта МКС
  • Фото: @anton_astrey / instagram.com

    • Российский космонавт Антон Шкаплеров опубликовал на своей странице в Instagram фотографии строящегося Крымского моста, сделанные с борта Международной космической станции.

    Антон Шкаплеров: «Продолжаю наблюдать за стройкой из космоса. Кстати, она идет с опережением графика».



    Изначально планировалось, что первые авто проедут по мосту в декабре 2018 года, однако позже стало известно, что это может произойти уже в мае. На прошлой неделе глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что первые автомобили по мосту через Керченский пролив проедут уже через несколько недель.
    Крымский мост: как идет стройка века НТВ ОБЪЯСНЯЕТ

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