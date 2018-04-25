Глава правительства Мадрида ушла в отставку из-за скандала с кражей кремов

СМИ обвинили главу правительства Мадрида Кристину Сифуэнтес в попытке украсть два тюбика крема из магазина. Инцидент произошел еще в 2011 году, но разгоревшийся скандал привел к отставке политика.
Председатель правительства автономного сообщества Мадрид Кристина Сифуэнтес объявила о решении подать в отставку, передает ТАСС. Она занимала этот пост с 2015 года.
Причиной стал скандал, который разгорелся после того, как издание Okdiario обвинило политика в попытке украсть два антивозрастных крема из магазина в 2011 году. Был опубликован ролик, на котором запечатлено, как охранник сопроводил ее в отдельное помещение и забрал из ее сумки два тюбика стоимостью 40 евро.
Кристина Сифуэнтес: «Я поговорила в эти дни со своей командой и сначала решила объявить об этом 2 мая, после административных мероприятий, но я сделаю это раньше: объявляю о моей отставке с должности председателя сообщества Мадрида».
Председатель правительства Испании Мариано Рахой одобрил ее решение. По его мнению, Кристина «сделала то, что должна была» в сложившейся ситуации.
Это не первое обвинение в адрес Сифуэнтес за последнее время. Ранее в СМИ появилась информация, что она якобы обманным путем получила магистерскую степень в одном из университетов страны.
Причиной стал скандал, который разгорелся после того, как издание Okdiario обвинило политика в попытке украсть два антивозрастных крема из магазина в 2011 году. Был опубликован ролик, на котором запечатлено, как охранник сопроводил ее в отдельное помещение и забрал из ее сумки два тюбика стоимостью 40 евро.
Кристина Сифуэнтес: «Я поговорила в эти дни со своей командой и сначала решила объявить об этом 2 мая, после административных мероприятий, но я сделаю это раньше: объявляю о моей отставке с должности председателя сообщества Мадрида».
Председатель правительства Испании Мариано Рахой одобрил ее решение. По его мнению, Кристина «сделала то, что должна была» в сложившейся ситуации.
Это не первое обвинение в адрес Сифуэнтес за последнее время. Ранее в СМИ появилась информация, что она якобы обманным путем получила магистерскую степень в одном из университетов страны.
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