Оптимистичный доклад губернатора Петербурга омрачили неудобные вопросы от оппозиции

Георгий Полтавченко выступил перед депутатами ЗакСа с ежегодным отчетом о результатах деятельности правительства города. Большая часть выступления была ожидаемо посвящена положительным достижениям. Но парламентская оппозиция начала задавать неудобные вопросы.
Доклад первого лица Смольного длился 1 час 50 минут. Георгий Полтавченко затронул все сферы деятельности своих подчиненных. От услышанного вроде как любой горожанин должен испытать гордость. Город уже давно стал мощным российским автокластером, центром IT-технологий, медицина и образование — лучшие в стране. Снижение смертности и исторический демографический рост. В туризме вообще прорыв: Петербург — лучшее туристическое направление в Европе.
Георгий Полтавченко, губернатор Санкт-Петербурга: «После серьезных успехов двух предыдущих лет было важно закрепиться на высоте, до которой город прежде не поднимался. Подготовить ресурсы и кадры для следующего рывка. Петербург с этой задачей справился».
Прорыв, по мнению губернатора, обязан произойти и в коммунальной сфере Петербурга. В одну из самых проблемных областей должны внедрить больше цифровых технологий на основе модного сейчас блокчейна. Все коммунальные платежи за воду, свет, газ, тепло будут считаться автоматически. Исключится человеческий фактор, что избавит горожан от двойных квитанций и переплат по услугам ЖКХ.
Однако говоря о достижениях прошлого года, Георгий Полтавченко ни разу не обмолвился о других итогах, тоже знаковых для Петербурга. Забастовках метростроевцев, финансовых скандалах при достройке лучшего в стране стадиона, накаленной обстановке вокруг Исаакиевского собора и лишении Марсова поля статуса гайд-парка.
И совсем безрадостной выглядит статистика, которую гордо озвучил градоначальник. На сотни тысяч построенных квадратных метрах жилья в пятимиллионном городе в прошлом году ввели в эксплуатацию всего две школы.
Депутат Оксана Дмитриева заметила, что часть проектов, которые будет реализовывать город, появились еще до прихода Георгия Полтавченко. Депутат Алексей Ковалёв заметил, что коррупция в среде чиновников пока не хочет снижаться. И судя по выражению лица, сменил настроение докладчику и Борис Вишневский. Он спросил: почему тысячи горожан, чтобы выразить свое мнение, должны вместо Марсова поля ехать куда-то на окраину.
Борис Вишневский, депутат Законодательного собрания: «Намерена ли администрация прекратить абсурдные отказы в согласованиях и предложения собраться где-нибудь у кольцевой дороги».
Георгий Полтавченко, губернатор Санкт-Петербурга: «Хочу напомнить, что в прошлом году в городе проведено более двух тысяч публичных акций. В некоторых случаях они не были согласованы по объективным причинам».
Корреспондент НТВ Александр Щерба конспектировал губернаторские тезисы в Мариинском дворце.
Георгий Полтавченко, губернатор Санкт-Петербурга: «После серьезных успехов двух предыдущих лет было важно закрепиться на высоте, до которой город прежде не поднимался. Подготовить ресурсы и кадры для следующего рывка. Петербург с этой задачей справился».
Прорыв, по мнению губернатора, обязан произойти и в коммунальной сфере Петербурга. В одну из самых проблемных областей должны внедрить больше цифровых технологий на основе модного сейчас блокчейна. Все коммунальные платежи за воду, свет, газ, тепло будут считаться автоматически. Исключится человеческий фактор, что избавит горожан от двойных квитанций и переплат по услугам ЖКХ.
Однако говоря о достижениях прошлого года, Георгий Полтавченко ни разу не обмолвился о других итогах, тоже знаковых для Петербурга. Забастовках метростроевцев, финансовых скандалах при достройке лучшего в стране стадиона, накаленной обстановке вокруг Исаакиевского собора и лишении Марсова поля статуса гайд-парка.
И совсем безрадостной выглядит статистика, которую гордо озвучил градоначальник. На сотни тысяч построенных квадратных метрах жилья в пятимиллионном городе в прошлом году ввели в эксплуатацию всего две школы.
Депутат Оксана Дмитриева заметила, что часть проектов, которые будет реализовывать город, появились еще до прихода Георгия Полтавченко. Депутат Алексей Ковалёв заметил, что коррупция в среде чиновников пока не хочет снижаться. И судя по выражению лица, сменил настроение докладчику и Борис Вишневский. Он спросил: почему тысячи горожан, чтобы выразить свое мнение, должны вместо Марсова поля ехать куда-то на окраину.
Борис Вишневский, депутат Законодательного собрания: «Намерена ли администрация прекратить абсурдные отказы в согласованиях и предложения собраться где-нибудь у кольцевой дороги».
Георгий Полтавченко, губернатор Санкт-Петербурга: «Хочу напомнить, что в прошлом году в городе проведено более двух тысяч публичных акций. В некоторых случаях они не были согласованы по объективным причинам».
Корреспондент НТВ Александр Щерба конспектировал губернаторские тезисы в Мариинском дворце.
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