Путин поблагодарил Захарова, Карполя и гендиректора «Туламашзавода» за ежедневный подвижнический труд

В Кремле Владимир Путин сегодня вручил одну из самых почетных в России наград — золотые медали Героя Труда. Как отметил президент, лауреаты этого звания — люди, которые настоящим подвижническим трудом вписывают новые замечательные страницы в историю Отечества.
Как сообщает обозреватель НТВ Владимир Кондратьев, Герой Труда — награда новая, она учреждена всего пять лет назад. Но до этого, как известно, было звание Героя Социалистического Труда. С 1991 года эта традиция была прервана, президент Владимир Путин в 2013-м эту традицию возродил.
Президент в Кремле вручил медали пятерым россиянам. Эти особые люди, по словам главы государства, отличаются ответственностью, целеустремленностью, трудолюбием и стремлением приносить пользу своей родине.
Владимир Путин, президент РФ: «Эта награда отражает всю глубину уважения людям, которые своим подвижническим трудом каждый день вписывают новые замечательные страницы в историю нашего Отечества».
Первым награду получил генеральный директор «Туламашзавода» Евгений Дронов. Дронов на этом предприятии работает 45 лет. Он прошел путь от мастера цеха до гендиректора завода оборонки. «Золотые руки тульских оружейников», — говорил Путин про таких людей.
Медаль Героя Труда вслед за Дроновым получил достойный представитель российской культуры. Путин назвал его одной из самых ярких звезд на небосклоне культурной жизни Москвы и всей страны. Марк Захаров — это имя знакомо каждому в стране, он обладатель всевозможных наград. Но сегодня руководитель легендарного «Ленкома» получил наивысшую в своей жизни.
Марк Захаров, худрук «Ленкома»: «Я бесконечно благодарен за высокую оценку своего труда. 40 с лишним лет я руковожу театром „Ленком“. И за 40 лет у нас не было никаких чрезвычайных происшествий. Мы жили дружно, весело, интенсивно и временами талантливо».
Следующий награжденный — Николай Карполь — тоже личность легендарная. Его волейбольный клуб «Уралочка» не раз становился победителем спортивных соревнований. Сегодня также золотая звезда была вручена руководителю бригады проходчиков кузбасской шахты Александру Куличенко.
Кроме того, Героем Труда стала профессор Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Галина Савельева.
Президент в Кремле вручил медали пятерым россиянам. Эти особые люди, по словам главы государства, отличаются ответственностью, целеустремленностью, трудолюбием и стремлением приносить пользу своей родине.
Владимир Путин, президент РФ: «Эта награда отражает всю глубину уважения людям, которые своим подвижническим трудом каждый день вписывают новые замечательные страницы в историю нашего Отечества».
Первым награду получил генеральный директор «Туламашзавода» Евгений Дронов. Дронов на этом предприятии работает 45 лет. Он прошел путь от мастера цеха до гендиректора завода оборонки. «Золотые руки тульских оружейников», — говорил Путин про таких людей.
Медаль Героя Труда вслед за Дроновым получил достойный представитель российской культуры. Путин назвал его одной из самых ярких звезд на небосклоне культурной жизни Москвы и всей страны. Марк Захаров — это имя знакомо каждому в стране, он обладатель всевозможных наград. Но сегодня руководитель легендарного «Ленкома» получил наивысшую в своей жизни.
Марк Захаров, худрук «Ленкома»: «Я бесконечно благодарен за высокую оценку своего труда. 40 с лишним лет я руковожу театром „Ленком“. И за 40 лет у нас не было никаких чрезвычайных происшествий. Мы жили дружно, весело, интенсивно и временами талантливо».
Следующий награжденный — Николай Карполь — тоже личность легендарная. Его волейбольный клуб «Уралочка» не раз становился победителем спортивных соревнований. Сегодня также золотая звезда была вручена руководителю бригады проходчиков кузбасской шахты Александру Куличенко.
Кроме того, Героем Труда стала профессор Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Галина Савельева.
Путин вручил медали Героям Труда России. Сегодня были награждены пять человек. Марк Захаров — руководитель легендарного…Опубликовано НТВ 25 апреля 2018 г.
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