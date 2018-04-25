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26 апреля, 15:00
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    Путин встретился с первыми выпускниками программы кадрового управленческого резерва. губернаторы, Путин. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПутин встретился с первыми выпускниками программы кадрового управленческого резерва

    Путин встретился с первыми выпускниками программы кадрового управленческого резерва

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    Путин встретился с первыми выпускниками программы кадрового управленческого резерва

    Путин встретился с первыми выпускниками программы кадрового управленческого резерва

    Путин встретился с первыми выпускниками программы кадрового управленческого резерва

      О грядущих трудовых подвигах президент сегодня говорил с первыми выпускниками программы развития кадрового управленческого резерва.

      Путин напомнил, что из их числа семь человек уже назначены исполняющими обязанности губернаторов крупных субъектов РФ. Речь идет о врио губернаторов Самарской, Омской, Ивановской, Орловской, Нижегородской, Новосибирской областей и Ненецкого автономного округа. Одна из выпускниц, выступая с ответным словом, отметила, что команда у них подобралась такая, что женщины могут и «коня на скаку остановить», а мужчины не уступают им, находясь в «полной боевой готовности».

      Владимир Путин: «Мне бы очень хотелось, чтобы там и тогда, где и когда вы будете работать, никакие избы не горели, не было бы необходимости останавливать поезда на ходу, либо лошадей на скаку, чтобы работа у вас шла ритмично, была организована по-современному, чтобы вы использовали все свои знания и опыт для того, чтобы добиваться результатов на благо нашей страны, на благо людей, которым мы все с вами служим».

      По словам президента, второй набор в программу развития кадрового управленческого резерва состоится уже в июне.

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