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    В Москве выбрали победительницу конкурса «Российская красавица — 2018»

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Евгения Новоженина
    В Москве выбрали победительницу конкурса «Российская красавица — 2018»

    В Москве выбрали победительницу конкурса «Российская красавица — 2018»

    В Москве выбрали победительницу конкурса «Российская красавица — 2018»
  • Фото: РИА Новости © 2018, Евгения Новоженина

    • В столице состоялся финал Всероссийского конкурса красоты «Российская красавица — 2018». Компетентное жюри назвало имя победительницы. Титул завоевала 26-летняя Ирина Сафронова из Рязани.

    Участницами стали победительницы региональных конкурсов красоты — 20 девушек в возрасте от 16 до 30 лет.

    На сайте «Русской красавицы» сообщается, что конкурс проводится более пяти лет. Его отличие от других подобных мероприятий в том, что организаторы обещают помочь победительнице с карьерой в «индустрии красоты».

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