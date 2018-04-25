В столице состоялся финал Всероссийского конкурса красоты «Российская красавица — 2018». Компетентное жюри назвало имя победительницы. Титул завоевала
26-летняя Ирина Сафронова из Рязани.
Участницами стали победительницы региональных конкурсов красоты — 20 девушек в возрасте от 16 до 30 лет.
На сайте «Русской красавицы» сообщается, что конкурс проводится более пяти лет. Его отличие от других подобных мероприятий в том, что организаторы обещают помочь победительнице с карьерой в «индустрии красоты».
На сайте «Русской красавицы» сообщается, что конкурс проводится более пяти лет. Его отличие от других подобных мероприятий в том, что организаторы обещают помочь победительнице с карьерой в «индустрии красоты».
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