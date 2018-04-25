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    Борис Эйфман представил новую хореографию балета-долгожителя о жертвах репрессий. Санкт-Петербург, балет, театр. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВБорис Эйфман представил новую хореографию балета-долгожителя о жертвах репрессий

    Борис Эйфман представил новую хореографию балета-долгожителя о жертвах репрессий

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    Борис Эйфман представил новую хореографию <nobr>балета-долгожителя</nobr> о жертвах репрессий

    Борис Эйфман представил новую хореографию балета-долгожителя о жертвах репрессий

    Борис Эйфман представил новую хореографию <nobr>балета-долгожителя</nobr> о жертвах репрессий

      На сцене Александринского театра Борис Эйфман показал обновленный вариант своего спектакля «Реквием». Первый акт посвящен Анне Ахматовой и жертвам массовых репрессий первой половины ХХ века, а второй является пластическим осмыслением музыки Моцарта.

      Этот спектакль был создан еще в 1991 году. Тогда это был одноактный балет — притча о таинстве человеческой жизни. В 2014-м спектакль дополнила музыка Шостаковича, в 2017-м- Рахманинова.

      Борис Эйфман вернулся к трагической странице истории — массовым репрессиям, но переписал ее новым хореографическим языком и добавил музыкальные отрывки.

      Олег Габышев, ведущий солист балета Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана: «Он его расширил, добавил другие музыкальные фрагменты, не только музыку Шостаковича, добавил еврейские мотивы. Чтобы усилить тот еврейский геноцид, который был в то время».

      Борис Эйфман как большой художник решил дописать полотно под названием «Реквием». Он не раз признавался, что быстро теряет интерес к своим спектаклям и постоянно наносит новые штрихи. Мастер никогда не повторяется, и каждое возвращение к постановке оборачивается премьерой. Поэтому смотреть его балет зрители готовы даже стоя. Правда, капельдинеры не позволяют.

      Мария Абашова, ведущая солистка балета Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана: «Конечно, он менял роль под нас. Но я думаю, он меняет балеты, потому что они перестают ему нравится. Ему кажется, что они более не актуальны, текст слишком простой. Значит нужно что-то усложнить. Хотя мы только-только начинаем справляться с этим».

      Тяжелейшие поддержки и физически сложные номера. Артисты Эйфмана привыкли работать на износ. Но признаются, что в этом балете тяжелее эмоционально. Нужно время, чтобы выйти из роли.

      Подробнее — в сюжете корреспондента НТВ Марии Сапожниковой.

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