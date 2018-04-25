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    Центр Петербурга замер в пробках из-за массового ремонта дорог к ЧМ

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    Центр Петербурга замер в пробках из-за массового ремонта дорог к ЧМ

    Центр Петербурга замер в пробках <nobr>из-за</nobr> массового ремонта дорог к ЧМ

    Ремонтные работы в центре Петербурга окрасили карту города в бордовый цвет.

    Троицкий мост, Садовая улица, Литейный проспект замерли в огромных пробках. Не проехать и по Шпалерной улице. Там меняют асфальт. По главной магистрали Невскому проспекту автомобилисты двигаются со скоростью 2 километра в час, то есть почти стоят на месте. И это днем не в час пик.

    Приводить в порядок дороги стали одновременно в нескольких местах. В ГИБДД сообщили, что ремонт связан с приближающимся чемпионатом мира по футболу. Автомобилистов просят с пониманием отнестись к ситуации.

    Традиционно можно посоветовать автомобилистам пересесть на общественный транспорт или заранее планировать свои маршруты. О закрытых дорогах или об ограничении движения водители могут узнать на сайте Государственной административно-технической инспекции.

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