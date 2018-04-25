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26 апреля, 15:00
Брифинг Марии Захаровой
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    ГИБДД хочет вернуть под свой контроль техосмотр автобусов

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    ГИБДД хочет вернуть под свой контроль техосмотр автобусов

    ГИБДД хочет вернуть под свой контроль техосмотр автобусов

    Государственная инспекция безопасности дорожного движения (ГИБДД) выступает с предложением передать ведомству контроль за проведением техосмотра автобусов.

    Михаил Черников, начальник ГИБДД РФ: «Мы вышли с предложением к МВД РФ, чтобы вернули под контроль на базе оборудования оператора технического контроля проведение осмотра автобусов. Потому что мы видим после ДТП, насколько они в хлам „убитые“ перевозят людей».

    По словам Черникова, ГИБДД РФ подготовила большой законопроект по проведению технического осмотра автобусов и контролю за ужесточением ответственности для операторов техосмотра.

    Михаил Черников: «Будет очень большой законопроект с фото- и видеофиксацией проведения техосмотра и с подключением ГЛОНАСС».

    Подделка полиса ОСАГО «будет фактически исключена», заверил он.

    В настоящее время за техосмотр всех видов транспортных средств отвечает Российский союз автостраховщиков.

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