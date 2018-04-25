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    Петербургские оперативники выясняют, кто украл выделенные на инвалидов деньги

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    Петербургские оперативники выясняют, кто украл выделенные на инвалидов деньги

    Петербургские оперативники выясняют, кто украл выделенные на инвалидов деньги

    Сегодня полицейские проводят обыски в комитете по труду Петербурга.

    Оперативники выясняют судьбу средств, выделенных несколько лет назад на трудоустройство инвалидов. 3,8 млн рублей были потрачены на создание 13 рабочих мест. Работу инвалиды так и не получили, зато государственные деньги оказались благополучно «освоены».

    Обыски проходят в самом комитете, в организации, получившей субсидию, а также в квартирах подозреваемых. Главное следственное управление ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти еще в феврале по данному факту возбудило уголовное дело о мошенничестве, передает «Фонтанка».

    В МВД сообщают, что подозреваемые задержаны и доставлены в полицию для проведения следственных действий. В настоящее время полицейскими устанавливаются соучастники, а также дополнительные эпизоды мошенничества.

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