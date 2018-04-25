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    Полиция на Кубани изучает видео с «подвигами» лихача на Gelandewagen. автомобили, ГИБДД, Краснодар, мажоры. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПолиция на Кубани изучает видео с «подвигами» лихача на Gelandewagen

    Полиция на Кубани изучает видео с «подвигами» лихача на Gelandewagen

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    Полиция на Кубани изучает видео с «подвигами» лихача на Gelandewagen

    Полиция на Кубани изучает видео с «подвигами» лихача на Gelandewagen

    Полиция на Кубани изучает видео с «подвигами» лихача на Gelandewagen

      Автолюбители из Краснодара обратились к полицейским с просьбой разыскать лихача, который ночью устроил заезд на своем Gelandewagen по тротуарам. Оказавшись на проспекте, нарушитель игнорировал светофоры и несколько раз проехал на красный свет.

      Видеозаписи с «подвигами» лихача появились в Сети. Выезд на встречную и превышение допустимой скорости — лайков за просмотр видео, конечно, сотрудники ГИБДД, не поставили, а вот в личку постучались. Правоохранители ищут водителя — на языке Интернета — «в реале». Хотят на беседу в участок пригласить. И оснований более чем достаточно. В аккаунте — десятки роликов, на которых водитель грубо нарушает ПДД. Например, едет по разделительной полосе и не пропускает пешехода.

      На что рассчитывал автолюбитель, когда публиковал подобное? Ведь ясно же, что рано или поздно о его стиле вождения станет известно и будут разбирать по секундам каждое нарушение. Следующий отрывок из видеоочерков — на этот раз автор предлагает на суд зрителя скоростные заезды.

      Подробнее — в материале корреспондента НТВ Антона Талпы.

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