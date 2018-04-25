Премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что в городе Солсбери, где якобы было применено боевое отравляющее вещество, в настоящее время нет опасности для жителей.
Ранее поступала информация, что в городе проведут глобальную чистку и, в частности, уничтожат девять объектов, которые посещали Скрипали в день отравления. Однако премьер-министр заявила, что жители Солсбери вне опасности, передает РИА Новости.
Тереза Мэй: «Солсбери безопасен для жителей и гостей города, дополнительные меры предосторожности не нужны».
Напомним, в покушении на бывшего шпиона и его дочь Лондон обвинил Москву. Однако никаких убедительных доказательств причастности России у этому преступлению представлено не было. Москва в свою очередь отрицает обвинения британских властей.
Тереза Мэй: «Солсбери безопасен для жителей и гостей города, дополнительные меры предосторожности не нужны».
Напомним, в покушении на бывшего шпиона и его дочь Лондон обвинил Москву. Однако никаких убедительных доказательств причастности России у этому преступлению представлено не было. Москва в свою очередь отрицает обвинения британских властей.
Комментарии