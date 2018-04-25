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    Мэй: Солсбери безопасен для жителей

    2 комментария
    • Фото: Reuters © 2018, Peter Nicholls
    Мэй: Солсбери безопасен для жителей

    Мэй: Солсбери безопасен для жителей

    Мэй: Солсбери безопасен для жителей
  • Фото: Reuters © 2018, Peter Nicholls

    • Премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что в городе Солсбери, где якобы было применено боевое отравляющее вещество, в настоящее время нет опасности для жителей.

    Ранее поступала информация, что в городе проведут глобальную чистку и, в частности, уничтожат девять объектов, которые посещали Скрипали в день отравления. Однако премьер-министр заявила, что жители Солсбери вне опасности, передает РИА Новости.

    Тереза Мэй: «Солсбери безопасен для жителей и гостей города, дополнительные меры предосторожности не нужны».

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    Напомним, в покушении на бывшего шпиона и его дочь Лондон обвинил Москву. Однако никаких убедительных доказательств причастности России у этому преступлению представлено не было. Москва в свою очередь отрицает обвинения британских властей.

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