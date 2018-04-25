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26 апреля, 15:00
Брифинг Марии Захаровой
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    В Анапе автомобиль сбил одного из разработчиков «Новичка»

    4 комментария
    • Фото: Владимир Углев / Facebook
    В Анапе автомобиль сбил одного из разработчиков «Новичка»

    В Анапе автомобиль сбил одного из разработчиков «Новичка»

    В Анапе автомобиль сбил одного из разработчиков «Новичка»
  • Фото: Владимир Углев / Facebook

    • Ученый, которого сбила машина, неоднократно давал интервью в связи с делом об отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.

    Одного из разработчиков отравляющего вещества «Новичок» Владимира Углева в Анапе сбила машина. Об этом сообщает источник «Интерфакса».

    Источник: «Вчера в одном из поселков Анапы пожилой житель на автомобиле не успел затормозить перед переходившим дорогу Углевым и сбил его».

    По его словам, Углева доставили в больницу с травмами ног и головы. Но врачи считают, что жизнь ученого вне опасности.

    Как заявил источник, ДТП было официально зарегистрировано. Решается вопрос о привлечении водителя к административной ответственности.

    Ученый в последнее время дал несколько интервью в связи с отравлением в британском Солсбери бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В частности, Углев заявлял BBC News, что доказать причастность России к инциденту в Солсбери фактически невозможно. А в программе НТВ «Итоги недели» Владимир Углев комментировал ситуацию с отбором проб у Скрипалей.

    Отметим, что в Москве неоднократно отрицали обвинения Лондона в покушении на Скрипаля, указывая на отсутствие каких-либо достоверных доказательств.

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