В Анапе автомобиль сбил одного из разработчиков «Новичка»

Ученый, которого сбила машина, неоднократно давал интервью в связи с делом об отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.
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Одного из разработчиков отравляющего вещества «Новичок» Владимира Углева в Анапе сбила машина. Об этом сообщает источник «Интерфакса».
Источник: «Вчера в одном из поселков Анапы пожилой житель на автомобиле не успел затормозить перед переходившим дорогу Углевым и сбил его».
По его словам, Углева доставили в больницу с травмами ног и головы. Но врачи считают, что жизнь ученого вне опасности.
Как заявил источник, ДТП было официально зарегистрировано. Решается вопрос о привлечении водителя к административной ответственности.
Ученый в последнее время дал несколько интервью в связи с отравлением в британском Солсбери бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В частности, Углев заявлял BBC News, что доказать причастность России к инциденту в Солсбери фактически невозможно. А в программе НТВ «Итоги недели» Владимир Углев комментировал ситуацию с отбором проб у Скрипалей.
Отметим, что в Москве неоднократно отрицали обвинения Лондона в покушении на Скрипаля, указывая на отсутствие каких-либо достоверных доказательств.
Источник: «Вчера в одном из поселков Анапы пожилой житель на автомобиле не успел затормозить перед переходившим дорогу Углевым и сбил его».
По его словам, Углева доставили в больницу с травмами ног и головы. Но врачи считают, что жизнь ученого вне опасности.
Как заявил источник, ДТП было официально зарегистрировано. Решается вопрос о привлечении водителя к административной ответственности.
Ученый в последнее время дал несколько интервью в связи с отравлением в британском Солсбери бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В частности, Углев заявлял BBC News, что доказать причастность России к инциденту в Солсбери фактически невозможно. А в программе НТВ «Итоги недели» Владимир Углев комментировал ситуацию с отбором проб у Скрипалей.
Отметим, что в Москве неоднократно отрицали обвинения Лондона в покушении на Скрипаля, указывая на отсутствие каких-либо достоверных доказательств.
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