В честь
50-летнего юбилея Владимира Преснякова телеканал НТВ покажет праздничный концерт артиста, который предоставит телезрителям возможность провести воскресный вечер в компании любимого музыканта и его друзей.
В рамках особенного выступления Владимир Пресняков исполнит полюбившиеся миллионам поклонников композиции, среди них: «Замок из дождя», «Зурбаган», «Стюардесса по имени Жанна», «Аэропорты» и другие безусловные хиты.
Специальными гостями вечера станут родители певца — Владимир и Елена Пресняковы, супруга — Наталья Подольская, сын — Никита Пресняков, а также группа A’Studio, Дмитрий Колдун, Бурито и другие артисты, которые поздравят Владимира с днем рождения и споют дуэтом со знаменитым именинником. Также впервые на большой сцене появится младший сын артиста — Артемий.
Напомним, недавно музыкант дебютировал в качестве члена жюри международного вокального конкурса «Ты супер!».
Смотрите концерт, посвященный юбилею Владимира Преснякова, 6 мая в 23:00 на НТВ.
Специальными гостями вечера станут родители певца — Владимир и Елена Пресняковы, супруга — Наталья Подольская, сын — Никита Пресняков, а также группа A’Studio, Дмитрий Колдун, Бурито и другие артисты, которые поздравят Владимира с днем рождения и споют дуэтом со знаменитым именинником. Также впервые на большой сцене появится младший сын артиста — Артемий.
Напомним, недавно музыкант дебютировал в качестве члена жюри международного вокального конкурса «Ты супер!».
Смотрите концерт, посвященный юбилею Владимира Преснякова, 6 мая в 23:00 на НТВ.
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