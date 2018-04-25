Активисты проекта ОНФ «За честные закупки» отчитались о результатах работы

Активисты антикоррупционного проекта Общероссийского народного фронта «За честные закупки» добились отмены тендеров на общую сумму 270 миллиардов рублей. Это результат работы за время существования проекта — с сентября 2013 года.

Такие данные сообщили сегодня на форуме ОНФ «Госзаказ — за честные закупки».



Антон Гетта, координатор проекта ОНФ «За честные закупки», депутат Госдумы РФ: «Приехали более 100 активистов проекта „За честные закупки“, которые расскажут в том числе о том, как задача решается в их регионах. Сегодня уже активист проекта ОНФ „За честные закупки“ — это не просто тот, кто может выявить роскошь, которую себе позволяет местные глава или губернатор, это реальный эксперт, который подсказывает решения и проводит системные расследования».



Как рассказали организаторы, на нескольких дискуссионных площадках обсудят более 80 тем, среди основных — цифровизация госзакупок. Она позволит избавиться от гор бумажной документации, повысит прозрачность и эффективность процесса. После обсуждения активисты ОНФ намерены направить предложения во все заинтересованные инстанции — от правительства до администрации президента.

