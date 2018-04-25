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    Могерини: ЕС не будет помогать восстановлению Сирии до начала «политического процесса». войны и вооруженные конфликты, Европейский союз, Сирия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМогерини: ЕС не будет помогать восстановлению Сирии до начала «политического процесса»

    Могерини: ЕС не будет помогать восстановлению Сирии до начала «политического процесса»

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    Могерини: ЕС не будет помогать восстановлению Сирии до начала «политического процесса»

    Могерини: ЕС не будет помогать восстановлению Сирии до начала «политического процесса»

    Могерини: ЕС не будет помогать восстановлению Сирии до начала «политического процесса»

      Евросоюз не будет помогать восстановлению Сирии до начала политического процесса в стране. Об этом заявила Федерика Могерини.

      Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини принимает участие в конференции доноров для Сирии в Брюсселе. Форум организовали Евросоюз и ООН. Участники планируют собрать средства для помощи сирийскому населению и беженцам. В Европейском союзе подчеркивают, что деньги пойдут именно людям, а не на восстановление инфраструктуры страны.

      Федерика Могерини: «ЕС уже выделил больше 11 миллиардов евро помощи сирийцам — как в стране, так и за ее пределами. Все деньги, выделенные ЕС, уже доставлены конкретным людям через соответствующие каналы. Мы продолжим поддерживать сирийцев, поддерживать их жизнь, обеспечивать детям доступ к образованию, у людей есть еда и вода, а условия жизни внутри Сирии и соседних стран позволяют им строить будущее своей страны».

      Ранее в Конгрессе США приняли законопроект о запрете помощи районам Сирии, которые контролирует правительство Башара Асада. Объяснили это тем, что средства американских налогоплательщиков могут попасть в руки «преступного режима».

      Ранее президент Сирии заявлял, что на восстановление инфраструктуры страны и возвращение к нормально жизни понадобится 400 миллиардов долларов.

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