Автомобили «Лада» снова подорожают

Автомобили «Лада» подорожают второй раз с начала этого года. И произойдет это уже с 1 мая, рассказали в компании «АвтоВАЗ».

Рекомендуемые розничные цены поднимутся на 1–2% в зависимости от комплектации и модели машин. Так, например, Lada Vesta, которая сейчас стоит минимум 570 тысяч рублей, подорожает на 8–11 тысяч. Такое повышения связано с недавним скачком курса рубля, поскольку часть комплектующих «АвтоВАЗ» закупает за рубежом.



В компании считают, что подорожание незначительное и оно никак не отразится на спросе. В январе этого года «АвтоВАЗ» уже поднимал цену на автомобили Лада — в среднем на 2–3%.