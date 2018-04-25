Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня
26 апреля, 15:00
Брифинг Марии Захаровой
    •  
    Автомобили «Лада» снова подорожают. АвтоВАЗ, автомобили, тарифы и цены. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВАвтомобили «Лада» снова подорожают

    Автомобили «Лада» снова подорожают

    комментировать
    Автомобили «Лада» снова подорожают

    Автомобили «Лада» снова подорожают

    Автомобили «Лада» снова подорожают

      Автомобили «Лада» подорожают второй раз с начала этого года. И произойдет это уже с 1 мая, рассказали в компании «АвтоВАЗ».

      Рекомендуемые розничные цены поднимутся на 1–2% в зависимости от комплектации и модели машин. Так, например, Lada Vesta, которая сейчас стоит минимум 570 тысяч рублей, подорожает на 8–11 тысяч. Такое повышения связано с недавним скачком курса рубля, поскольку часть комплектующих «АвтоВАЗ» закупает за рубежом.

      В компании считают, что подорожание незначительное и оно никак не отразится на спросе. В январе этого года «АвтоВАЗ» уже поднимал цену на автомобили Лада — в среднем на 2–3%.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru