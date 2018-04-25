Джимми Картер: действия США граничат с военными преступлениями

Удары американских безпилотников по Сирии, Афганистану, Ираку и Йемену противоречат стремлению Америки быть мирной нацией. Так считает бывший президент США Джимми Картер.
93-летний политик дал интервью газете The New York Times. По словам Картера, некоторые действия США граничат с военными преступлениями.
Джимми Картер: «Не думаю, что мы придерживаемся справедливого подхода к войне, в то время как мы должны сделать вооруженный конфликт крайним средством и ограничить наш ущерб другим людям до минимума».
Экс-президент добавил, что США известны как, пожалуй, самая воинственная из крупных стран мира.
Джимми Картер возглавлял Соединенные Штаты во время холодной войны. На вопрос корреспондента о том, кого можно считать большей угрозой — СССР тогда или Россию сейчас, он ответил однозначно.
Джимми Картер: «Думаю, что Советский Союз был большей угрозой. И Брежнев, и я, находясь у власти, столкнулись с непосредственной перспективой столкновения, которое могло перерасти в ядерное».
Джимми Картер: «Не думаю, что мы придерживаемся справедливого подхода к войне, в то время как мы должны сделать вооруженный конфликт крайним средством и ограничить наш ущерб другим людям до минимума».
Экс-президент добавил, что США известны как, пожалуй, самая воинственная из крупных стран мира.
Джимми Картер возглавлял Соединенные Штаты во время холодной войны. На вопрос корреспондента о том, кого можно считать большей угрозой — СССР тогда или Россию сейчас, он ответил однозначно.
Джимми Картер: «Думаю, что Советский Союз был большей угрозой. И Брежнев, и я, находясь у власти, столкнулись с непосредственной перспективой столкновения, которое могло перерасти в ядерное».
Комментарии