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    Джимми Картер: действия США граничат с военными преступлениями. войны и вооруженные конфликты, интервью, СССР, США. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВДжимми Картер: действия США граничат с военными преступлениями

    Джимми Картер: действия США граничат с военными преступлениями

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    Джимми Картер: действия США граничат с военными преступлениями

    Джимми Картер: действия США граничат с военными преступлениями

    Джимми Картер: действия США граничат с военными преступлениями

      Удары американских безпилотников по Сирии, Афганистану, Ираку и Йемену противоречат стремлению Америки быть мирной нацией. Так считает бывший президент США Джимми Картер.

      93-летний политик дал интервью газете The New York Times. По словам Картера, некоторые действия США граничат с военными преступлениями.

      Джимми Картер: «Не думаю, что мы придерживаемся справедливого подхода к войне, в то время как мы должны сделать вооруженный конфликт крайним средством и ограничить наш ущерб другим людям до минимума».

      Экс-президент добавил, что США известны как, пожалуй, самая воинственная из крупных стран мира.

      Джимми Картер возглавлял Соединенные Штаты во время холодной войны. На вопрос корреспондента о том, кого можно считать большей угрозой — СССР тогда или Россию сейчас, он ответил однозначно.

      Джимми Картер: «Думаю, что Советский Союз был большей угрозой. И Брежнев, и я, находясь у власти, столкнулись с непосредственной перспективой столкновения, которое могло перерасти в ядерное».

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