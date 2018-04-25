Российские военные заявили об освобождении от боевиков южной окраины Дамаска. Об этом объявили на брифинге Генштаба Вооруженных сил. Также военные представили доказательства того, что не все выпущенные по Сирии ракеты достигли целей.
Журналистам также показали видео о том, как системы ПВО Сирии уничтожили 46 крылатых ракет западной коалиции, летевших в сторону Дамаска. Речь идет об инциденте 14 апреля.
В Министерстве обороны рассказали и о подробностях удара США по Сирии: «умные» ракеты Штатов попали в хозяйственные постройки, которые не имеют ничего общего с военной сферой. На объектах не было химоружия, это подтверждают взятые там после обстрела пробы.
Генеральный штаб продемонстрировал журналистам обломки выпущенных по Сирии крылатых ракет. Как уточнил специалист в области противовоздушной обороны Генштаба Сергей Безногих, «на выставке представлены элементы крылатых ракет морского базирования производства США Tomahawk и крылатые ракеты воздушного базирования производства Англии и Франции SCALP и Storm Shadow».
В Министерстве обороны рассказали и о подробностях удара США по Сирии: «умные» ракеты Штатов попали в хозяйственные постройки, которые не имеют ничего общего с военной сферой. На объектах не было химоружия, это подтверждают взятые там после обстрела пробы.
Генеральный штаб продемонстрировал журналистам обломки выпущенных по Сирии крылатых ракет. Как уточнил специалист в области противовоздушной обороны Генштаба Сергей Безногих, «на выставке представлены элементы крылатых ракет морского базирования производства США Tomahawk и крылатые ракеты воздушного базирования производства Англии и Франции SCALP и Storm Shadow».
Генштаб показал обломки выпущенных по Сирии крылатых ракет США, Франции и Великобритании.Опубликовано НТВ 25 апреля 2018 г.
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