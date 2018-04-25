Путин вручил золотые звезды новым Героям Труда

Президент Владимир Путин в Кремле вручил медали пятерым россиянам, которым присвоено звание Героя Труда РФ. Церемония по традиции приурочена к 1 Мая.
В этом году звания были удостоены генеральный директор «Туламашзавода» Евгений Дронов, проходчик подземной шахты «Талдинская-Западная — 2» Александр Куличенко, профессор Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Галина Савельева.
Также звание было присвоено художественному руководителю театра «Ленком» 84-летнему Марку Захарову и тренеру волейбольного клуба «Уралочка» Николаю Карполю, сообщает ТАСС.
Захаров, получая знак, заверил Путина, что театр и дальше будет стараться вносить культурные ценности в великую российскую культуру. Он вышел за наградой под аплодисменты гостей в Кремле.
Марк Захаров, худрук театра «Ленком»: «Постараемся вносить культурные ценности в нашу великую культуру, великое отечество, чтобы быть достойными тех наших предков, которые составили честь и славу нашей страны».
Звание Герой Труда РФ было учреждено в 2013 году и стало высшей степенью отличия за особые трудовые заслуги перед государством и народом. Его символом является золотая медаль, также утвержденная указом главы государства в марте 2013 года.
Также звание было присвоено художественному руководителю театра «Ленком» 84-летнему Марку Захарову и тренеру волейбольного клуба «Уралочка» Николаю Карполю, сообщает ТАСС.
Захаров, получая знак, заверил Путина, что театр и дальше будет стараться вносить культурные ценности в великую российскую культуру. Он вышел за наградой под аплодисменты гостей в Кремле.
Марк Захаров, худрук театра «Ленком»: «Постараемся вносить культурные ценности в нашу великую культуру, великое отечество, чтобы быть достойными тех наших предков, которые составили честь и славу нашей страны».
Звание Герой Труда РФ было учреждено в 2013 году и стало высшей степенью отличия за особые трудовые заслуги перед государством и народом. Его символом является золотая медаль, также утвержденная указом главы государства в марте 2013 года.
Комментарии