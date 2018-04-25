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26 апреля, 15:00
Брифинг Марии Захаровой
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    Путин вручил золотые звезды новым Героям Труда

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    • Фото: Метцель Михаил / ТАСС
    Путин вручил золотые звезды новым Героям Труда

    Путин вручил золотые звезды новым Героям Труда

    Путин вручил золотые звезды новым Героям Труда
  • Фото: Метцель Михаил / ТАСС

    • Президент Владимир Путин в Кремле вручил медали пятерым россиянам, которым присвоено звание Героя Труда РФ. Церемония по традиции приурочена к 1 Мая.

    В этом году звания были удостоены генеральный директор «Туламашзавода» Евгений Дронов, проходчик подземной шахты «Талдинская-Западная — 2» Александр Куличенко, профессор Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Галина Савельева.

    Также звание было присвоено художественному руководителю театра «Ленком» 84-летнему Марку Захарову и тренеру волейбольного клуба «Уралочка» Николаю Карполю, сообщает ТАСС.

    Захаров, получая знак, заверил Путина, что театр и дальше будет стараться вносить культурные ценности в великую российскую культуру. Он вышел за наградой под аплодисменты гостей в Кремле.

    Марк Захаров, худрук театра «Ленком»: «Постараемся вносить культурные ценности в нашу великую культуру, великое отечество, чтобы быть достойными тех наших предков, которые составили честь и славу нашей страны».

    Звание Герой Труда РФ было учреждено в 2013 году и стало высшей степенью отличия за особые трудовые заслуги перед государством и народом. Его символом является золотая медаль, также утвержденная указом главы государства в марте 2013 года.

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