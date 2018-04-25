Fake news: шведский телеканал извинился за недостоверный перевод слов жительницы Сирии

Шведский телеканала TV4 принес извинения за «ошибку» в новостном сюжете о конфликте в Сирии.
Шведский TV4 показал материал об атаке США и их союзников на правительственные объекты в Сирии. В эфире телеканала слова жительницы сирийского города Дума перевели неверно. Ей приписали заявление: «Россия, Иран и режим (Дамаск — ред.) должны убраться отсюда, потому что они украли нашу страну и нашу землю».
Однако пользователи Facebook обратили внимание, что в действительности женщина сказала совсем другое. Она требовала, чтобы американские вооруженные силы покинули территорию Сирии. Один из возмущенных зрителей задал вопрос, почему канал обманывает свою аудиторию.
В ответ представители TV4 извинились за «ошибку», заверили, что исправили ее, и опубликовали материал с правильным переводом.
Однако пользователи Facebook обратили внимание, что в действительности женщина сказала совсем другое. Она требовала, чтобы американские вооруженные силы покинули территорию Сирии. Один из возмущенных зрителей задал вопрос, почему канал обманывает свою аудиторию.
В ответ представители TV4 извинились за «ошибку», заверили, что исправили ее, и опубликовали материал с правильным переводом.
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