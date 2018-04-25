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26 апреля, 15:00
Брифинг Марии Захаровой
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    Fake news: шведский телеканал извинился за недостоверный перевод слов жительницы Сирии

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    • Фото: ?Katja Jakoub / facebook.com
    Fake news: шведский телеканал извинился за недостоверный перевод слов жительницы Сирии

    Fake news: шведский телеканал извинился за недостоверный перевод слов жительницы Сирии

    Fake news: шведский телеканал извинился за недостоверный перевод слов жительницы Сирии
  • Фото: ?Katja Jakoub / facebook.com

    • Шведский телеканала TV4 принес извинения за «ошибку» в новостном сюжете о конфликте в Сирии.

    Шведский TV4 показал материал об атаке США и их союзников на правительственные объекты в Сирии. В эфире телеканала слова жительницы сирийского города Дума перевели неверно. Ей приписали заявление: «Россия, Иран и режим (Дамаск — ред.) должны убраться отсюда, потому что они украли нашу страну и нашу землю».

    Однако пользователи Facebook обратили внимание, что в действительности женщина сказала совсем другое. Она требовала, чтобы американские вооруженные силы покинули территорию Сирии. Один из возмущенных зрителей задал вопрос, почему канал обманывает свою аудиторию.

    В ответ представители TV4 извинились за «ошибку», заверили, что исправили ее, и опубликовали материал с правильным переводом.

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