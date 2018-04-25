Актер Сергей Терещенко подготовился к новой роли на соревнованиях по вождению среди полицейских

Сегодня стало известно, как популярный российский актер Сергей Терещенко готовится к новой роли.

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В Подмосковье сегодня начались соревнования по вождению среди полицейских. Пригласили поучаствовать и звезду. Фигуры, которые пришлось выполнить конкурсантам, лишь кажутся простыми. Перед телекамерами Сергей Терещенко чувствует себя как рыба в воде, все-таки актер. А вот почувствовав повышенный интерес полицейских, Сергей Терещенко словно растерялся.



К подмосковным правоохранителям Сергей приехал, чтобы подготовиться к новой роли. Согласно сценарию, его герою придется не только много бегать и стрелять в кадре, но и закладывать эффектные виражи за рулем. Вот он и решил проконсультироваться с профессионалами. Тем более и повод подходящий — соревнования по автомногоборью среди стражей порядка, посвященные памяти героя России Валерия Тинькова. Они проходят под эгидой спортивного общества «Динамо», которое в этом году отмечает 95-летие.



В отличие от Сергея Терещенко, для которого это всего лишь тренировка, полицейским со всей Московской области предстоят состязания в стрельбе и знании правил дорожного движения. И только после этого судьи озвучат результат.



Подробности — в видеоматериале.