ДНК <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
ДНК 16+
26 апреля, 15:00
Брифинг Марии Захаровой
    •  
    Актер Сергей Терещенко подготовился к новой роли на соревнованиях по вождению среди полицейских. артисты, кино, полиция. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВАктер Сергей Терещенко подготовился к новой роли на соревнованиях по вождению среди полицейских

    Актер Сергей Терещенко подготовился к новой роли на соревнованиях по вождению среди полицейских

    комментировать
    Актер Сергей Терещенко подготовился к новой роли на соревнованиях по вождению среди полицейских

    Актер Сергей Терещенко подготовился к новой роли на соревнованиях по вождению среди полицейских

    Актер Сергей Терещенко подготовился к новой роли на соревнованиях по вождению среди полицейских

      Сегодня стало известно, как популярный российский актер Сергей Терещенко готовится к новой роли.

      В Подмосковье сегодня начались соревнования по вождению среди полицейских. Пригласили поучаствовать и звезду. Фигуры, которые пришлось выполнить конкурсантам, лишь кажутся простыми. Перед телекамерами Сергей Терещенко чувствует себя как рыба в воде, все-таки актер. А вот почувствовав повышенный интерес полицейских, Сергей Терещенко словно растерялся.

      К подмосковным правоохранителям Сергей приехал, чтобы подготовиться к новой роли. Согласно сценарию, его герою придется не только много бегать и стрелять в кадре, но и закладывать эффектные виражи за рулем. Вот он и решил проконсультироваться с профессионалами. Тем более и повод подходящий — соревнования по автомногоборью среди стражей порядка, посвященные памяти героя России Валерия Тинькова. Они проходят под эгидой спортивного общества «Динамо», которое в этом году отмечает 95-летие.

      В отличие от Сергея Терещенко, для которого это всего лишь тренировка, полицейским со всей Московской области предстоят состязания в стрельбе и знании правил дорожного движения. И только после этого судьи озвучат результат.

      Подробности — в видеоматериале.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru