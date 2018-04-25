Обвиненная в нарушении визового режима россиянка стала пленницей в Индии

С просьбой о помощи к российским дипломатам обратилась россиянка, которая уже полтора года не может покинуть Индию. Там Елену Плетнёву судят за нарушение визового режима: якобы она пыталась открыть бизнес, не имея разрешения на работу.

На время, пока идут разбирательства, женщину не стали помещать в тюрьму. Но запретили покидать пределы государства. По словам Плетнёвой, у нее давно закончились деньги, истекает разрешение на пребывание и негде жить. Друзей в чужой стране у нее тоже нет, а дома, в Подмосковье, осталась дочь.



По словам Елены, еще никогда она не чувствовала себя настолько одинокой. Полтора года в чужой стране, где у нее нет ни одного близкого человека. Россиянка даже английского толком не знает, и в суде, где начали разбирательство против нее, общается с помощью мобильного приложения. Профессионального переводчика ей так и не предоставили. Это невероятно затягивает рассмотрение дела о нарушении визового режима.



Все началось весьма банально: после развода жительница Подмосковья, театральный осветитель Елена Плетнёва, завела блог в Интернете и в виртуальном дневнике стала делиться самым сокровенным. А потом она уехала в Индию вслед за близкой подругой. Та познакомила ее в Индии с преуспевающим бизнесменом — владельцем гостиницы. Поначалу 60-летний Сунил Кумар был очень обходительным и вел себя как настоящий джентльмен.



Мужчина помог россиянкам с квартирой. Правда, эта помощь потом и обернулась против них. Квартиру он якобы оформил не на физическое лицо, а на некую компанию, и в качестве совладельцев вписал имена Елены и ее приятельницы Виолетты Суровцевой. Якобы без ведома самих женщин. На обеих завели уголовное дело, ведь в Индии они находились в качестве туристок и права заниматься бизнесом у них не было.



Параллельно с этим делом в суд поступило и еще одно: подруги из России обвинили того самого Сунила Кумара в сексуальных домогательствах. Виолетта Суровцева до сих пор настаивает на том, что гражданин Индии склонял ее к интимной близости и угрожал.



А вот Плетнёва от всех своих претензий к Кумару отказалась. Говорит, что ей пришлось пойти с индийским бизнесменом на мировую, а взамен он пообещал ей крышу над головой и питание. На этой почве между некогда близкими подругами пробежала черная кошка. Сейчас они едва ли не злейшие враги и стараются даже не пересекаться.



Елена продолжает вести свой дневник в Интернете. И на днях удивила и напугала тех, кто следит за блогом: по ее словам, недавно кто-то из недоброжелателей подкинул к ней в номер наркотики. Вскоре у ее дверей были полицейские. Но женщина призналась, что правоохранители ничего не нашли: она успела избавиться от пакетиков со странным содержимым.



Сейчас в России Елену ждет 13-летняя дочь. Девочка была уверена, что мама летит в Индию ненадолго — отдохнуть. А в итоге они не виделись уже полтора года. Елене Плетнёвой запрещено работать — у нее почти не осталось денег. А в случае, если она попытается покинуть страну, автоматически станет преступницей и будет объявлена в розыск.