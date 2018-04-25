Росфинмониторинг нашел связь ряда чиновников с сомнительными операциями в офшорах

Росфинмониторинг обнаружил сомнительные операции на несколько миллиардов рублей, проведенные через офшоры, которые связаны с российскими чиновниками различных уровней. Об этом рассказал глава ведомства Юрий Чиханчин.
Чиханчин, выступая на Евразийском антикоррупционном форуме «Конфликт интересов: право и этика», рассказал, что Росфинмониторинг постоянно проводит анализ публикаций офшорных досье. В ходе их изучения было установлено, что российским гражданам подконтрольны тысячи иностранных компаний, ряд которых участвует в сомнительных операциях через офшоры.
Юрий Чиханчин: «Росфинмониторинг постоянно проводит анализ материалов СМИ, таких как панамское досье, райское досье, английское досье. Анализ данной информации показал, что гражданам России подконтрольны тысячи иностранных компаний, проходящих по данным досье».
По его словам, выяснилось, что есть связь между сомнительными операциями на несколько миллиардов рублей в офшорах и рядом должностных лиц России, в частности, из числа депутатов и губернаторского корпуса, сообщает РИА Новости.
Юрий Чиханчин: «С участием подконтрольных российским гражданам юридических лиц выявлено множество сомнительных операций на общую сумму в несколько миллиардов рублей. Установлена связь с рядом российских публичных должностных лиц, в том числе и губернаторского и депутатского корпуса, руководящих составов органов исполнительной власти различных уровней».
Он сообщил, что результаты расследования Росфинмониторинга направлены в правоохранительные органы.
Юрий Чиханчин: «Росфинмониторинг постоянно проводит анализ материалов СМИ, таких как панамское досье, райское досье, английское досье. Анализ данной информации показал, что гражданам России подконтрольны тысячи иностранных компаний, проходящих по данным досье».
По его словам, выяснилось, что есть связь между сомнительными операциями на несколько миллиардов рублей в офшорах и рядом должностных лиц России, в частности, из числа депутатов и губернаторского корпуса, сообщает РИА Новости.
Юрий Чиханчин: «С участием подконтрольных российским гражданам юридических лиц выявлено множество сомнительных операций на общую сумму в несколько миллиардов рублей. Установлена связь с рядом российских публичных должностных лиц, в том числе и губернаторского и депутатского корпуса, руководящих составов органов исполнительной власти различных уровней».
Он сообщил, что результаты расследования Росфинмониторинга направлены в правоохранительные органы.
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