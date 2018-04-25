Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня
26 апреля, 15:00
Брифинг Марии Захаровой
    •  

    Суд приостановил работу московского ТЦ «Персей для детей»

    комментировать

    Суд приостановил работу московского ТЦ «Персей для детей»

    Суд приостановил работу московского ТЦ «Персей для детей»

    Суд в Москве приостановил работу торгового центра «Персей для детей». Это произошло после пожара, вспыхнувшего в начале апреля в здании ТЦ и повлекшего гибель одного из сотрудников.

    Деятельность торгового центра приостановлена на три месяца до устранения всех выявленных нарушений пожарной безопасности. Также временно закрыт «Серебряный дом», передает «Интерфакс».

    Дарья Крыжановская, пресс-секретарь Измайловского суда: «Досудебная подготовка по исковому заявлению в отношении ТЦ „Персей“ пройдет 11 мая в 17:40, в отношении „Серебряного дома“ — 4 июня в 12:30. В настоящее время судом вынесено определение о наложении обеспечительной меры по искам в виде запрета деятельности на 90 суток в отношении обоих центров».

    Пожар в ТЦ «Персей для детей» произошел 4 апреля. Один человек — сотрудник ТЦ — погиб, еще шестеро спасателей пострадали. Было возбуждено дело о халатности и причинении смерти по неосторожности.



    смотретьОпасные моллы: что показала пожарная проверка торговых центров по всей стране
    Опасные моллы: что показала пожарная проверка торговых центров по всей стране
    Масштабные проверки в торговых центрах начались в России после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, где погибли 60 человек, большинство из которых дети.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru