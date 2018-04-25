Суд приостановил работу московского ТЦ «Персей для детей»

Суд в Москве приостановил работу торгового центра «Персей для детей». Это произошло после пожара, вспыхнувшего в начале апреля в здании ТЦ и повлекшего гибель одного из сотрудников.
Деятельность торгового центра приостановлена на три месяца до устранения всех выявленных нарушений пожарной безопасности. Также временно закрыт «Серебряный дом», передает «Интерфакс».
Дарья Крыжановская, пресс-секретарь Измайловского суда: «Досудебная подготовка по исковому заявлению в отношении ТЦ „Персей“ пройдет 11 мая в 17:40, в отношении „Серебряного дома“ — 4 июня в 12:30. В настоящее время судом вынесено определение о наложении обеспечительной меры по искам в виде запрета деятельности на 90 суток в отношении обоих центров».
Пожар в ТЦ «Персей для детей» произошел 4 апреля. Один человек — сотрудник ТЦ — погиб, еще шестеро спасателей пострадали. Было возбуждено дело о халатности и причинении смерти по неосторожности.
Масштабные проверки в торговых центрах начались в России после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, где погибли 60 человек, большинство из которых дети.
Дарья Крыжановская, пресс-секретарь Измайловского суда: «Досудебная подготовка по исковому заявлению в отношении ТЦ „Персей“ пройдет 11 мая в 17:40, в отношении „Серебряного дома“ — 4 июня в 12:30. В настоящее время судом вынесено определение о наложении обеспечительной меры по искам в виде запрета деятельности на 90 суток в отношении обоих центров».
Пожар в ТЦ «Персей для детей» произошел 4 апреля. Один человек — сотрудник ТЦ — погиб, еще шестеро спасателей пострадали. Было возбуждено дело о халатности и причинении смерти по неосторожности.
Масштабные проверки в торговых центрах начались в России после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, где погибли 60 человек, большинство из которых дети.
Комментарии