«Заезды за мигалками»: в ГИБДД Ставрополья стартовал эксперимент по борьбе с лихачами

В Ставропольском крае придумали, как усмирить лихачей на дорогах. Секрет прост: соблюдать скоростной режим водителей учат на собственном примере сотрудники ГИБДД. Эксперимент проводят на федеральной трассе «Кавказ». Он получил негласное название «Заезды за мигалками».

Свежее предложение, как справиться с гонщиками на российских дорогах, пришло из штаба спецбатальона ГИБДД в Ессентуках. Именно его сотрудники изобрели новый для дорожной полиции способ профилактики нарушений: не можешь победить лихачей, возглавь их.



Александр Кузнецов, инспектор по исполнению административного законодательства спецбатальона ГИБДД: «Два автомобиля ДПС на опасных участках дороги будут двигаться параллельно с максимально разрешенной скоростью. Совершить обгон будет невозможно».



Застигнутое врасплох водительское сообщество пока не отреагировало на эксперимент ГИБДД. Нововведение трудно так сразу оценить: на федеральную трассу без предупреждения выезжают патрульные машины и, перекрыв оба ряда, движутся со скоростью 90 км/ч, подавая пример несознательным автомобилистам.



Федеральная трасса «Кавказ» оборудована согласно ГОСТу: камеры фиксации скоростного режима, знаки ограничения скорости — есть все предусмотренные законом способы контроля любителей быстрой езды. Но конкретно в Ставропольском крае, по мнению регионального ГИБДД, этих мер недостаточно. С начала года на ставропольском участке трассы — восемь погибших и около 40 пострадавших в ДТП. Это недопустимо высокая цифра, говорят сотрудники спецбатальона. Вот автомобилистов и приходится возить за руку.



«Заезды за мигалками» на трассе «Кавказ» будут продолжаться до октября. Осенью результаты воспитательных мер оценит экспертная группа ГИБДД. Все совпадения случайны, но одновременно с этим экспериментом у водителей на стационарных постах ГИБДД стали проверять артериальное давление и угощать их кофе. Идет операция «Сон за рулем» — еще один проект неистощимой на оригинальные идеи ставропольской полиции.