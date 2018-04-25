Гостями «Квартирника НТВ у Маргулиса» станут музыканты группы «Чиж & Со»

Каждую субботу у телезрителей НТВ есть возможность побывать на «квартирнике», где звучит только качественная музыка в живом исполнении. В этот раз в гости к Евгению Маргулису придет группа «Чиж & Со».
«Чиж & Со» — российская рок-группа, созданная в начале 1990-х гитаристом, вокалистом и автором песен Сергеем Чиграковым по прозвищу Чиж. Участие музыкантов в закрытом концерте — настоящий подарок для любителей российского рока. На «квартирнике» они исполнят лучшие песни специально для телезрителей НТВ.
Евгений Маргулис расскажет о традиции Сергея Чигракова выходить на сцену в клетчатых рубашках. Разумеется, хозяин «квартирника» вспомнит историю о том, как было придумано название группы, а также о том, как узнал о ней.
На «квартирнике» речь пойдет и о родном городе Сергея — Дзержинске. Ведущий и его гость поделятся совместными воспоминаниями, как они выступали на местном рынке и как готовились к концерту. А также Маргулис расскажет, как они вместе с Чиграковым катались на трамвае, после чего линию общественного транспорта в Дзержинске закрыли. Помимо этого, ведущий поделится историей, как побывал в школе, где учился его гость.
Кроме того, Чиграков со смехом поделится опытом работы в составе жюри одного из конкурсов и вспомнит, как комментировал выступления участников. Также на программе обсудят манеру исполнения группы и различные названия аккордов.
Евгений Маргулис: «Ни для кого не секрет, что Чиж — птица певчая, а я являюсь давнишним поклонником этого пернатого гения. Мы достаточно часто с ним пересекаемся и с удовольствием бесчинствуем совместно. Сергей Николаевич хорош в любом виде — один, с командой, под соусом, без соуса, с алкоголем и без, я часто переслушиваю его песенки, когда путешествую за рулем авто. Говорит мало, но зато как поет! Твердая пятерка с плюсом».
Конечно, ведущий споет одну из песен вместе со своими гостями.
Смотрите «Квартирник НТВ у Маргулиса» с группой «Чиж & Со» в ночь на 29 апреля, в 1:05.
Евгений Маргулис расскажет о традиции Сергея Чигракова выходить на сцену в клетчатых рубашках. Разумеется, хозяин «квартирника» вспомнит историю о том, как было придумано название группы, а также о том, как узнал о ней.
На «квартирнике» речь пойдет и о родном городе Сергея — Дзержинске. Ведущий и его гость поделятся совместными воспоминаниями, как они выступали на местном рынке и как готовились к концерту. А также Маргулис расскажет, как они вместе с Чиграковым катались на трамвае, после чего линию общественного транспорта в Дзержинске закрыли. Помимо этого, ведущий поделится историей, как побывал в школе, где учился его гость.
Кроме того, Чиграков со смехом поделится опытом работы в составе жюри одного из конкурсов и вспомнит, как комментировал выступления участников. Также на программе обсудят манеру исполнения группы и различные названия аккордов.
Евгений Маргулис: «Ни для кого не секрет, что Чиж — птица певчая, а я являюсь давнишним поклонником этого пернатого гения. Мы достаточно часто с ним пересекаемся и с удовольствием бесчинствуем совместно. Сергей Николаевич хорош в любом виде — один, с командой, под соусом, без соуса, с алкоголем и без, я часто переслушиваю его песенки, когда путешествую за рулем авто. Говорит мало, но зато как поет! Твердая пятерка с плюсом».
Конечно, ведущий споет одну из песен вместе со своими гостями.
Смотрите «Квартирник НТВ у Маргулиса» с группой «Чиж & Со» в ночь на 29 апреля, в 1:05.
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