В Совфеде и Госдуме выступили против отправки войск Катара в Сирию

В России осудили заявление главы МИД Саудовской Аравии Аделя
аль-Джубейра об отправке войск Катара в Сирию.
Как заявил сенатор Игорь Морозов, если Катар направит военных в Сирию, это будет нарушением устава ООН и норм международного права. По его словам, отправку войск Катара и других монархий Персидского залива, а также Египта инициируют США. Сенатора цитирует РИА Новости.
Игорь Морозов, сенатор: «Россия категорически выступит против этого, я убежден. На основании чего будет осуществляться эта отправка? Это грубейшее нарушение устава ООН, норм международного права».
Такого же мнения придерживается зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. По словам депутата, введение войск Катара в Сирию будет расценено как акт агрессии и может привести к серьезным военным столкновениям.
Юрий Швыткин, зампред комитета Госдумы по обороне: «Заявления министра иностранных дел Саудовской Аравии я расцениваю как очередную глупость и попытку сохранить влияние США в данном регионе… Никакая Саудовская Аравия и Соединенные Штаты Америки, и Катар не имеют права входить туда без соответствующего разрешения, прежде всего Сирии). Это будет грубое нарушение норм международного права и будет расцениваться как очередной акт агрессии, приравненный непосредственно к военному преступлению».
Ранее глава МИД Саудовской Аравии сообщил, что Катар должен отправить свои войска в Сирию, если не хочет лишиться американской военной поддержки. «Катар должен заплатить за присутствие американских войск в Сирии», — сказал Адель аль-Джубейр.
Игорь Морозов, сенатор: «Россия категорически выступит против этого, я убежден. На основании чего будет осуществляться эта отправка? Это грубейшее нарушение устава ООН, норм международного права».
Такого же мнения придерживается зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. По словам депутата, введение войск Катара в Сирию будет расценено как акт агрессии и может привести к серьезным военным столкновениям.
Юрий Швыткин, зампред комитета Госдумы по обороне: «Заявления министра иностранных дел Саудовской Аравии я расцениваю как очередную глупость и попытку сохранить влияние США в данном регионе… Никакая Саудовская Аравия и Соединенные Штаты Америки, и Катар не имеют права входить туда без соответствующего разрешения, прежде всего Сирии). Это будет грубое нарушение норм международного права и будет расцениваться как очередной акт агрессии, приравненный непосредственно к военному преступлению».
Ранее глава МИД Саудовской Аравии сообщил, что Катар должен отправить свои войска в Сирию, если не хочет лишиться американской военной поддержки. «Катар должен заплатить за присутствие американских войск в Сирии», — сказал Адель аль-Джубейр.
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