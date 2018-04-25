МИД РФ раскритиковал доклад Госдепа США о разоружении

Россия будет добиваться от США строго соблюдения Договора о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Об этом заявили в МИД РФ.

В российском внешнеполитическом ведомстве прокомментировали доклад Госдепартамента США на тему разоружения. В Вашингтоне объявили, что к назначенной дате — 5 февраля текущего года — выполнили договоренности. В МИД РФ заметили, что часть пусковых установок и тяжелых бомбардировщиков американцы переоборудовали. По сути, Штаты не избавились от вооружений, которые могут быть сопоставимы с совокупным ядерным потенциалом Великобритании и Франции.



Также в заявлении МИД подчеркнули, что США раскручивают антироссийскую кампанию, пытаются сформировать из России врага, для того чтобы нарастить собственную военную «мускулатуру» и убедить общественность в необходимости ответных мер на якобы агрессивное поведение Москвы.