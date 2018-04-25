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26 апреля, 15:00
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    МИД РФ раскритиковал доклад Госдепа США о разоружении. вооружение, Госдепартамент США, МИД РФ. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМИД РФ раскритиковал доклад Госдепа США о разоружении

    МИД РФ раскритиковал доклад Госдепа США о разоружении

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    МИД РФ раскритиковал доклад Госдепа США о разоружении

    МИД РФ раскритиковал доклад Госдепа США о разоружении

      Россия будет добиваться от США строго соблюдения Договора о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Об этом заявили в МИД РФ.

      В российском внешнеполитическом ведомстве прокомментировали доклад Госдепартамента США на тему разоружения. В Вашингтоне объявили, что к назначенной дате — 5 февраля текущего года — выполнили договоренности. В МИД РФ заметили, что часть пусковых установок и тяжелых бомбардировщиков американцы переоборудовали. По сути, Штаты не избавились от вооружений, которые могут быть сопоставимы с совокупным ядерным потенциалом Великобритании и Франции.

      Также в заявлении МИД подчеркнули, что США раскручивают антироссийскую кампанию, пытаются сформировать из России врага, для того чтобы нарастить собственную военную «мускулатуру» и убедить общественность в необходимости ответных мер на якобы агрессивное поведение Москвы.

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