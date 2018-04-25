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    Ровно 100 лет назад было положено начало созданию ПВО Москвы. армия и флот РФ, вооружение, история, Москва, памятные даты, ПВО. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРовно 100 лет назад было положено начало созданию ПВО Москвы

    Ровно 100 лет назад было положено начало созданию ПВО Москвы

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    Ровно 100 лет назад было положено начало созданию ПВО Москвы

    Ровно 100 лет назад было положено начало созданию ПВО Москвы

    Ровно 100 лет назад было положено начало созданию ПВО Москвы

      В 1918-м, сразу после переезда советского правительства из Петрограда в Москву, было решено создать систему противовоздушной обороны новой столицы, и 25 апреля был издан соответствующий приказ. За прошедший век в структуре и в названии этих войск не раз происходили изменения. Сегодня правопреемником первых защитников московского неба являются подразделения ВКС, одновременно выполняющее задачи противовоздушной и противоракетной обороны.

      Армейская примета: передвигающаяся бегом по коридорам подземного бункера дежурная смена дивизии ПВО — это к авианалету или выпадению осадков в виде ракет. Обстановку в небе над Москвой контролируют из командного пункта под толщей железобетона. По легенде учений столицу атаковали сразу с нескольких направлений. Супостат еще только запустил 80 ракет, а здесь уже засекли и сопровождают каждую.

      Подлетное время ракет — 10 минут. Дивизионы противовоздушной обороны должны развернуться для отражения удара за пять. Это зенитные ракетные системы С-300 «Фаворит» и новейшие С-400 «Триумф».

      Радиолокационный комплекс — «глаза» С-400. Зрение отменное: разглядит даже небольшие цели на расстоянии до 600 км, и технология «стелс» не поможет — на мониторах радара они как на ладони. «Триумф» во многом превосходит все зарубежные аналоги, в том числе и знаменитый американский Patriot.

      Иван Соловьёв, командир радиотехнической батареи зенитного ракетного дивизиона: «Данный комплекс, в отличие от Patriot, способен отстреливать одновременно до шести целей с наведением на каждую цель до двух ракет. Соответственно, скорострельность и количество уничтоженных целей будет выше».

      «Триумфы» сейчас прикрывают все стратегические направления от Калининграда до Владивостока, а также российские базы в Сирии. Но и сами С-400 нуждаются в защите. И это основное предназначение комплекса «Панцирь-С».

      С таким мощным прикрытием подобраться к С-400 невозможно. В тандеме они обеспечивают над столицей непробиваемый купол. Сегодня уже пять полков ПВО региона обеспечены такими системами. В этом году на боевое дежурство заступят еще три «Триумфа». При этом российские оружейники уже разрабатывают зенитную ракетную систему следующего поколения — С-500 с повышенным противоракетным потенциалом.

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