В Калининградской области набирает популярность промышленный туризм

Сегодня туристы едут в Калининград не только за впечатлениями от песчаных дюн на Куршской косе и морских пейзажей, но и для того, чтобы научиться строить яхты или добывать янтарь. Промышленный туризм, занимавший до недавнего времени последние строчки в рейтинге развлечений, теперь привлекает все больше внимания отпускников.

Искушенного путешественника удивить все труднее. Тренд сезона — экскурсии на действующие заводы, фабрики и предприятия. В Калининграде индустриальный туризм стремительно входит в моду. Все больше желающих быть не только зрителями, но и участниками процесса. Для них рядом с настоящим карьером в песочнице обустроили его мини-копию, где можно попробовать себя в роли янтарного старателя. Поиски клада приводят отдыхающих в невероятный восторг.



На судоверфи в поселке Ушаково всех просят надеть каски и рассказывают, как с нуля и под ключ там строятся яхты класса люкс, как они устроены и почему стоят так дорого. Местные корабелы взяли голландские технологии и внедрили их на территории ОЭЗ (особой экономической зоны). Цена моделей — от 100 тысяч евро до миллиона и зависит от «начинки» судна, объясняют специалисты.



Но самое интересное — попробовать себя в гончарном производстве. В лаборатории, где испытывают глину на прочность, предлагают мастер-класс всем желающим.



Накануне чемпионата мира по футболу Калининград находится в ожидании потока российских и иностранных болельщиков и просто активных путешественников. Теперь показывать им собираются не только море, пляжи, песчаные дюны и сохранившиеся рыцарские замки. Принимать гостей на своих площадках готовятся еще 25 заводов и предприятий.