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    Неизвестные сломали позвоночник московской школьнице

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    Неизвестные сломали позвоночник московской школьнице

    Неизвестные сломали позвоночник московской школьнице

    Сотрудники полиции выясняют обстоятельства травмирования девочки в столичном районе Марьино.

    Как сообщили Агентству городских новостей «Москва» в ГУ МВД России по городу, накануне в больницу обратилась девочка 2003 года рождения. У нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и компрессионный перелом третьего грудного позвонка. Пострадавшую госпитализировали.

    Из сообщения ГУ МВД России по Москве: «Установлено, что данные травмы девочка получила на Новочеркасском бульваре в ходе ссоры в неизвестными».

    По факту случившегося в МВД проводят проверку и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

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