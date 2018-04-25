Неизвестные сломали позвоночник московской школьнице

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства травмирования девочки в столичном районе Марьино.
Как сообщили Агентству городских новостей «Москва» в ГУ МВД России по городу, накануне в больницу обратилась девочка 2003 года рождения. У нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и компрессионный перелом третьего грудного позвонка. Пострадавшую госпитализировали.
Из сообщения ГУ МВД России по Москве: «Установлено, что данные травмы девочка получила на Новочеркасском бульваре в ходе ссоры в неизвестными».
По факту случившегося в МВД проводят проверку и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
Из сообщения ГУ МВД России по Москве: «Установлено, что данные травмы девочка получила на Новочеркасском бульваре в ходе ссоры в неизвестными».
По факту случившегося в МВД проводят проверку и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
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