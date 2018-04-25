Участники клуба «Валдай» обсудят в Шанхае политику США и КНДР

Китай и Россия в нынешних исторических условиях могут внести значительный вклад в построение мира будущего.

Такое мнение высказал председатель Совета фонда развития и поддержки дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий на открытии конференции в китайском Шанхае.



Она посвящена взаимоотношениям двух стран в условиях современных вызовов. По словам Быстрицкого, многие государства, которые прежде лидировали в мире, сейчас этого лидерства лишились.



Андрей Быстрицкий, председатель Совета фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба «Валдай»: «Я не утверждаю, что Россия и Китай могут построить целый мир, без других стран это невозможно, но то, что Россия и Китай могут очень существенно в этом отношении выступить, у меня нет сомнений. Запад в настоящее время по тем или иным причинам находится в определенном кризисе».



Предметом дискуссий на открывшейся конференции станут наиболее актуальные вопросы международной повестки. Как сообщается, эксперты обсудят эволюцию политики США, северокорейскую ядерную программу, рассмотрят противодействие новым вызовам международной безопасности.