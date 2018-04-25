Участники клуба «Валдай» обсудят в Шанхае политику США и КНДР

Китай и Россия в нынешних исторических условиях могут внести значительный вклад в построение мира будущего.
Такое мнение высказал председатель Совета фонда развития и поддержки дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий на открытии конференции в китайском Шанхае.
Она посвящена взаимоотношениям двух стран в условиях современных вызовов. По словам Быстрицкого, многие государства, которые прежде лидировали в мире, сейчас этого лидерства лишились.
Андрей Быстрицкий, председатель Совета фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба «Валдай»: «Я не утверждаю, что Россия и Китай могут построить целый мир, без других стран это невозможно, но то, что Россия и Китай могут очень существенно в этом отношении выступить, у меня нет сомнений. Запад в настоящее время по тем или иным причинам находится в определенном кризисе».
Предметом дискуссий на открывшейся конференции станут наиболее актуальные вопросы международной повестки. Как сообщается, эксперты обсудят эволюцию политики США, северокорейскую ядерную программу, рассмотрят противодействие новым вызовам международной безопасности.
Она посвящена взаимоотношениям двух стран в условиях современных вызовов. По словам Быстрицкого, многие государства, которые прежде лидировали в мире, сейчас этого лидерства лишились.
Андрей Быстрицкий, председатель Совета фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба «Валдай»: «Я не утверждаю, что Россия и Китай могут построить целый мир, без других стран это невозможно, но то, что Россия и Китай могут очень существенно в этом отношении выступить, у меня нет сомнений. Запад в настоящее время по тем или иным причинам находится в определенном кризисе».
Предметом дискуссий на открывшейся конференции станут наиболее актуальные вопросы международной повестки. Как сообщается, эксперты обсудят эволюцию политики США, северокорейскую ядерную программу, рассмотрят противодействие новым вызовам международной безопасности.
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