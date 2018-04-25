«Должен заплатить»: Саудовская Аравия потребовала от Катара ввести войска в Сирию

Саудовская Аравия выступила с требованием к Катару ввести военный контингент в Сирию. Такое заявление сделал министр иностранных дел Адель
аль-Джубейр.
По словам главы МИД королевства, Катар должен отправить свои войска в Сирию, если не хочет лишиться американской военной поддержки.
Адель аль-Джубейр, министр иностранных дел Саудовской Аравии: «Катар должен заплатить за присутствие американских войск в Сирии и должен направить свои войска в Сирию до того, как американский президент откажется от американской защиты Катара, представляемой военной базой США на его территории».
Он отметил, что без этой военной помощи со стороны США «режим (в Катаре) не продержится и неделю».
Заявление главы МИД Саудовской Аравии появилось на фоне недавних высказываний президента США Дональда Трампа, который отметил, что Штаты «потратили семь триллионов (долларов) на Ближнем Востоке и не получили ничего, или даже меньше, чем ничего».
В столице Катара расположена крупнейшая на Ближнем Востоке база ВВС США Эль-Удейд. Там размещены 11 тыс. военнослужащих США и стран коалиции, напоминает ТАСС.
Адель аль-Джубейр, министр иностранных дел Саудовской Аравии: «Катар должен заплатить за присутствие американских войск в Сирии и должен направить свои войска в Сирию до того, как американский президент откажется от американской защиты Катара, представляемой военной базой США на его территории».
Он отметил, что без этой военной помощи со стороны США «режим (в Катаре) не продержится и неделю».
Заявление главы МИД Саудовской Аравии появилось на фоне недавних высказываний президента США Дональда Трампа, который отметил, что Штаты «потратили семь триллионов (долларов) на Ближнем Востоке и не получили ничего, или даже меньше, чем ничего».
В столице Катара расположена крупнейшая на Ближнем Востоке база ВВС США Эль-Удейд. Там размещены 11 тыс. военнослужащих США и стран коалиции, напоминает ТАСС.
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