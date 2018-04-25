В Ростове-на-Дону прошла всероссийская премьера фильма «Собибор»

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Ростове-на-Дону прошла всероссийская премьера фильма Константина Хабенского «Собибор». Лента посвящена истории побега военнопленных из фашистского лагеря смерти.
Город для первого показа киноленты выбрали не случайно — именно из Ростова-на-Дону ушел на фронт, а затем вернулся с войны и жил до самой смерти главный герой фильма — советский офицер Александр Печерский. Он поднял восстание в концлагере и сумел бежать с другими заключенными.
Чтобы посмотреть картину о легендарном земляке, в кинотеатр пришли больше тысячи человек. По словам присутствовавших на показе, во время сеанса в зале стояла абсолютная тишина.
Кинопремьеру приурочили к открытию в городе первого памятника Александру Печерскому. Имя ростовчанина теперь носит гимназия и одна из улиц в новом микрорайоне.
Фильм «Собибор» можно будет увидеть во всех кинотеатрах России с третьего мая.
Чтобы посмотреть картину о легендарном земляке, в кинотеатр пришли больше тысячи человек. По словам присутствовавших на показе, во время сеанса в зале стояла абсолютная тишина.
Кинопремьеру приурочили к открытию в городе первого памятника Александру Печерскому. Имя ростовчанина теперь носит гимназия и одна из улиц в новом микрорайоне.
Фильм «Собибор» можно будет увидеть во всех кинотеатрах России с третьего мая.
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