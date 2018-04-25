Деловое утро НТВ <sup><small>12+</small></sup>
ТВ-Эфир
Деловое утро НТВ 12+
26 апреля, 15:00
Брифинг Марии Захаровой
    •  
    В Ростове-на-Дону прошла всероссийская премьера фильма «Собибор». Великая Отечественная война, Вторая мировая война, Ростов-на-Дону, героизм, кино, премьера. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Ростове-на-Дону прошла всероссийская премьера фильма «Собибор»

    В Ростове-на-Дону прошла всероссийская премьера фильма «Собибор»

    комментировать
    В <nobr>Ростове-на-Дону</nobr> прошла всероссийская премьера фильма «Собибор»

    В Ростове-на-Дону прошла всероссийская премьера фильма «Собибор»

    В <nobr>Ростове-на-Дону</nobr> прошла всероссийская премьера фильма «Собибор»

      В Ростове-на-Дону прошла всероссийская премьера фильма Константина Хабенского «Собибор». Лента посвящена истории побега военнопленных из фашистского лагеря смерти.

      Город для первого показа киноленты выбрали не случайно — именно из Ростова-на-Дону ушел на фронт, а затем вернулся с войны и жил до самой смерти главный герой фильма — советский офицер Александр Печерский. Он поднял восстание в концлагере и сумел бежать с другими заключенными.

      Чтобы посмотреть картину о легендарном земляке, в кинотеатр пришли больше тысячи человек. По словам присутствовавших на показе, во время сеанса в зале стояла абсолютная тишина.

      смотретьПобег из Собибора: память героя Александра Печерского увековечили спустя 75 лет после подвига
      Побег из Собибора: память героя Александра Печерского увековечили спустя 75 лет после подвига
      Кинопремьеру приурочили к открытию в городе первого памятника Александру Печерскому. Имя ростовчанина теперь носит гимназия и одна из улиц в новом микрорайоне.

      Фильм «Собибор» можно будет увидеть во всех кинотеатрах России с третьего мая.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru