В Мексике мужчина в ковбойской шляпе обезвредил неловкого грабителя

Героем мексиканских новостей стали неудачливый грабитель и мужчина в ковбойской шляпе, обезвредивший злоумышленника в лучших традициях вестернов.

Нелепую попытку ограбить магазин запечатлели камеры видеонаблюдения в городе Монтеррей. Молодой человек с пистолетом в руках зашел в супермаркет и начал угрожать кассиру. Парень серьезно испугался. А вот мужчина возле кассы остался совершенно спокоен, несмотря на опасность. На какдрах записи видно, как он неспешно снимает очки и, улучив минутку, когда горе-грабитель отвлекся на другого покупателя, действует быстро и решительно.



Бандит был обезврежен в лучших традициях ковбойских фильмов: эффектные приемы, погоня посреди магазинных полок и яркий финал.