Деловое утро НТВ <sup><small>12+</small></sup>
ТВ-Эфир
Деловое утро НТВ 12+
26 апреля, 15:00
Брифинг Марии Захаровой
    •  
    В Мексике мужчина в ковбойской шляпе обезвредил неловкого грабителя. Мексика, кражи и ограбления. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Мексике мужчина в ковбойской шляпе обезвредил неловкого грабителя

    В Мексике мужчина в ковбойской шляпе обезвредил неловкого грабителя

    комментировать
    В Мексике мужчина в ковбойской шляпе обезвредил неловкого грабителя

    В Мексике мужчина в ковбойской шляпе обезвредил неловкого грабителя

    В Мексике мужчина в ковбойской шляпе обезвредил неловкого грабителя

      Героем мексиканских новостей стали неудачливый грабитель и мужчина в ковбойской шляпе, обезвредивший злоумышленника в лучших традициях вестернов.

      Нелепую попытку ограбить магазин запечатлели камеры видеонаблюдения в городе Монтеррей. Молодой человек с пистолетом в руках зашел в супермаркет и начал угрожать кассиру. Парень серьезно испугался. А вот мужчина возле кассы остался совершенно спокоен, несмотря на опасность. На какдрах записи видно, как он неспешно снимает очки и, улучив минутку, когда горе-грабитель отвлекся на другого покупателя, действует быстро и решительно.

      Бандит был обезврежен в лучших традициях ковбойских фильмов: эффектные приемы, погоня посреди магазинных полок и яркий финал.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru