Для тушения природных пожаров в Приамурье привлекли гражданскую авиацию

В Приамурье временно приостановили внутренние авиаперевозки. Вся воздушная техника региона задействована для тушения природных пожаров.
За сутки в Приамурье было зафиксировано 27 природных пожаров, справиться на данный момент удалось только с девятью.
С трех сторон пламенем окружен Благовещенск — горят дачные поселки и участки с сухой травой на севере, востоке и западе от областного центра. Работе пожарных мешает усиливающийся ветер — огонь молниеносно перекидывается на соседние дома.
В ликвидации чрезвычайной ситуации принимают участие около тысячи человек и 163 единицы техники, в том числе вертолеты министерства обороны. Самолет Бе-200 помогает наземной группировке тушить природный пожар в Архаринском районе, где пылает Хинганский заповедник. Второй самолет находится в готовности к вылету в случае ухудшении обстановки.
С трех сторон пламенем окружен Благовещенск — горят дачные поселки и участки с сухой травой на севере, востоке и западе от областного центра. Работе пожарных мешает усиливающийся ветер — огонь молниеносно перекидывается на соседние дома.
В ликвидации чрезвычайной ситуации принимают участие около тысячи человек и 163 единицы техники, в том числе вертолеты министерства обороны. Самолет Бе-200 помогает наземной группировке тушить природный пожар в Архаринском районе, где пылает Хинганский заповедник. Второй самолет находится в готовности к вылету в случае ухудшении обстановки.
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