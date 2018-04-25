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Деловое утро НТВ 12+
26 апреля, 15:00
Брифинг Марии Захаровой
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    Для тушения природных пожаров в Приамурье привлекли гражданскую авиацию. Амурская область, лесные пожары, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВДля тушения природных пожаров в Приамурье привлекли гражданскую авиацию

    Для тушения природных пожаров в Приамурье привлекли гражданскую авиацию

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    Для тушения природных пожаров в Приамурье привлекли гражданскую авиацию

    Для тушения природных пожаров в Приамурье привлекли гражданскую авиацию

    Для тушения природных пожаров в Приамурье привлекли гражданскую авиацию

      В Приамурье временно приостановили внутренние авиаперевозки. Вся воздушная техника региона задействована для тушения природных пожаров.

      За сутки в Приамурье было зафиксировано 27 природных пожаров, справиться на данный момент удалось только с девятью.

      С трех сторон пламенем окружен Благовещенск — горят дачные поселки и участки с сухой травой на севере, востоке и западе от областного центра. Работе пожарных мешает усиливающийся ветер — огонь молниеносно перекидывается на соседние дома.

      В ликвидации чрезвычайной ситуации принимают участие около тысячи человек и 163 единицы техники, в том числе вертолеты министерства обороны. Самолет Бе-200 помогает наземной группировке тушить природный пожар в Архаринском районе, где пылает Хинганский заповедник. Второй самолет находится в готовности к вылету в случае ухудшении обстановки.

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