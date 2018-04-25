Посольство РФ: Лондон игнорирует запросы Москвы по делу Глушкова

Британские власти категорически отказываются предоставить России ответы относительно расследования убийства бизнесмена Николая Глушкова. Об этом заявили в посольстве РФ.
Российские дипломаты отметили, что подобное поведение Лондона неприемлемо с точки зрения международного права.
Посольство РФ: «Несмотря на неоднократные попытки посольства добиться в соответствии с международными обязательствами Великобритании внятных ответов от британских властей, мы их не получили ни от Форин офиса, ни от Скотленд-Ярда. Вызывает недоумение тот факт, что расследование данного дела ведется секретно и британская сторона категорически отказывается контактировать с нами, что является неприемлемым с точки зрения двусторонних отношений и международного права».
В посольстве подчеркнули, что подобное поведение Лондона не поддается рациональному объяснению, «если только за этим не кроется очередная операция британских спецслужб».
Дипломаты добавили, что Генпрокуратура РФ направила британской стороне официальный запрос об оказании помощи по делу Глушкова.
Посольство РФ: «Генеральной прокуратурой РФ в соответствии с европейской Конвенцией о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 года британской стороне направлен официальный запрос об оказании правовой помощи по открытому в России уголовному делу по факту убийства Н. А. Глушкова в Великобритании. Убийство Николая Глушкова встало в один ряд с серией смертей наших соотечественников в Великобритании за последние годы, в расследовании которых британская сторона не проявляет открытость и готовность к сотрудничеству».
Напомним, о гибели Глушкова, который был в России фигурантом дела о крупном хищении и получил убежище в Великобритании, стало известно 13 марта. Тело соратника Березовского обнаружили в квартире на окраине Лондона.
Посольство РФ: «Несмотря на неоднократные попытки посольства добиться в соответствии с международными обязательствами Великобритании внятных ответов от британских властей, мы их не получили ни от Форин офиса, ни от Скотленд-Ярда. Вызывает недоумение тот факт, что расследование данного дела ведется секретно и британская сторона категорически отказывается контактировать с нами, что является неприемлемым с точки зрения двусторонних отношений и международного права».
В посольстве подчеркнули, что подобное поведение Лондона не поддается рациональному объяснению, «если только за этим не кроется очередная операция британских спецслужб».
Дипломаты добавили, что Генпрокуратура РФ направила британской стороне официальный запрос об оказании помощи по делу Глушкова.
Посольство РФ: «Генеральной прокуратурой РФ в соответствии с европейской Конвенцией о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 года британской стороне направлен официальный запрос об оказании правовой помощи по открытому в России уголовному делу по факту убийства Н. А. Глушкова в Великобритании. Убийство Николая Глушкова встало в один ряд с серией смертей наших соотечественников в Великобритании за последние годы, в расследовании которых британская сторона не проявляет открытость и готовность к сотрудничеству».
Напомним, о гибели Глушкова, который был в России фигурантом дела о крупном хищении и получил убежище в Великобритании, стало известно 13 марта. Тело соратника Березовского обнаружили в квартире на окраине Лондона.
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